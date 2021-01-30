Мнение: Казус Слепакова

30.01.2021, 20:20, Разное

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Забавная во всех отношениях история с бывшим КВНщиком Слепаковым, который посмел пошутить над либеральной тусовочкой.

Фабула там простая. После митингов 23 января, Слепаков впустил саркастический стих про протесты.

СТИХ ПРО ДОБРО.

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пиздила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По ебалу дали

Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню –

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех хуями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, сука,

У добра не стой!

Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!…

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

https://www.instagram.com/p/CKlgjZInUMc/ – цинк

После этого началась травля Слепакова людьми со светлыми лицами, а самого Слепакова заблокировали в Твиттере.

Ближайший сторонник Алексея Навального Леонид Волков под стихотворением написал: «Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах — это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым говном. Но в стихах». Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов (ФБК внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) считает, что это «проституция в чистом виде». «Блин, вот это было сейчас неожиданно. И грустно очень. Ну что ж, бывает…» — отреагировала журналистка Татьяна Фельгенгауэр. Жена Навального Юлия предположила, что юморист «не оставляет надежду стать акционером ОАО „Газпром“».

Прокремлевским СМИ и медиадеятелям стих Слепакова понравился. Его, в частности, репостнул в своем телеграм-канале пропагандист Владимир Соловьев.

https://www.znak.com/2021-01-29/semen_slepakov_napisal_stih_o_protestah_ego_repostnul_vladimir_solovev – цинк

Слепаков продолжил упорствовать в своих заблуждениях.

"…Вот что мне пишут адепты прекрасной России будущего – великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга. Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок, радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все как и положено в цивилизованном мире.

Надеюсь, в прекрасной России будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего. Правда я этого уже не увижу, так как буду показательно висеть на площади, предварительно зараженный спидом (не знаю уж как, но видимо меня жестоко трахнет какой-то его легализованный либеральный носитель).

Меня не пощадят даже учитывая, что я и так к этому времени буду болен раком на последней стадии. Но я все равно буду благодарен новому руководству за то, что моя семья была уничтожена более гуманно и не так показательно… А если серьезно, я очень рад, что опубликовал стих про добро. Он помог мне лучше понять, что происходит в России настоящего и на себе ощутить все преимущества либеральных ценностей. Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо.

https://amarok-man.livejournal.com/5792043.html – цинк

Вот как получается. Стоит выпускать стихи про Петрова и Баширова https://zen.yandex.ru/media/rustelegraph.ru/polnyi-tekst-pesni-slepakova-pro-shpilivili-boshirova-i-petrova-kotoruiu-otovsiudu-udaliaiut-5bb61b9e209ecd00aa54c238 или про просеры футболистов, то тебя вся эта публика носит на руках. Но стоит обратить сатирический талант на эту самую публику, то реакция будет немного предсказуемой.

Фактически, со Слепаковым произошло тоже самое, что и с режиссером Быковым.

Быков был оцень ценим либеральной общественностью, но он посмел снять ненавистных "Спящих", где неплохо прошелся по этой самой публике, а также показал адекватного офицера ФСБ, которому "за державу обидно". За что был гоним в тех же выражениях, в которых сейчас гоняют Слепакова. Быков не выдержал этой травли, публично покаялся и начал снимать то, что мило людям с "светлыми лицами".

Уровень киноработ сразу упал, потому что автор начал вместо выражения своей личной позиции, которая так хорошо была видна в "Майоре", "Дураке" и "Спящих", подстраиваться под мнение тусовочки, чтобы не дай бог, не заподозрили с подмахивании власти и критике отечественных либералов. В итоге. пресные "Завод" и "Сторож", которые для Быкова были очевидным шагом назад. Зато не травят и не желают смерти семье.

Слепаков пока что упорствует и противопоставляет себя тусовочке. Посмотрим, надолго ли его хватит и не напишет ли он потом покаянного стихотворения о своих заблуждениях и полном разоружении перед отечественной "интеллигенцией".

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