Уфолог Скотт Уоринг запечатлел 30-метровый НЛО, влетающий в жерло вулкана Попокатепетль

30.01.2021, 20:16, Разное

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Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг запечатлел загадочное явление в Мексике. Речь идет об 30-метровом НЛО, влетевшем в жерло действующего вулкана Попокатепетль.

Попокатепетль давно считается одним из наиболее загадочных и необычных мест Земли. Рядом с вулканом аномальные явления замечают в десять раз чаще, чем возле Зоны-51. В этих местах неоднократно возникали яркие светящиеся сферы и стержни, влетающие внутрь горы и вылетающие из нее обратно. В последнее время увеличилось количество необъяснимых случаев в зоне мексиканского “дымящегося холма”.

Необычные кадры, где странный летающий аппарат подлетает к мексиканскому вулкану, разместил виртуальный исследователь в личном блоге. Камера, фиксирующая все происходящие вокруг Попокатепетля события, сняла предмет дискообразной формы, входящий в самое жерло горы.

Скотт Уоринг отметил, что во время подлета к вулкану Попокатепетль космический корабль располагался впереди вулканического облака, что является подтверждением гипотезы о “путешествии” объекта вглубь “огненной” горы. Уфолог назвал предположительную длину таинственного диска – 30 метров. Интересно, что инопланетный аппарат влетел в жерло вулкана именно во время активности. Если бы на месте объекта был самолет – он не смог бы преодолеть дымовую завесу.

Виртуальный специалист пришел к выводу: в действующем Попокапетле располагается база представителей внеземного разума на глубине 7 километров. Инопланетному “сооружению” внутри вулкана может быть 2-3 тысячи лет, считает Уорринг. Многие читатели уфолога согласны с его теорией о портале НЛО и базе космических “гостей”, но некоторые не углубляются в понимание физического смысла происходящего рядом с вулканом, однако не отвергают того, что в вулкане наблюдается нечто аномальное.

Источник: esoreiter.ru