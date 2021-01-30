 

“Моя мечта сбылась”: Виктория Лопырева похвалила гостеприимство арабского ресторана

30.01.2021, 20:16, Разное
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Популярная ведущая и модель Виктория Лопырева разместила на своей странице в Instagram коллаж из фото и видеоматериалов, на которых продемонстрировала подписчикам красоты посещенного ей ресторана в Дубае. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Центральным снимком коллажа стала фотография, на которой телезвезда позирует на фоне интерьера экзотического заведения в Дубае, в котором она в настоящее время проводит отпуск. На фото красотка облачена в короткое платье небесно-голубого цвета с декольте, изящно подчеркивающим красоту её пышного бюста. К слову, в публикацию вошло видео, на котором Виктория Лопырева, держа в руке записывающий смартфон, элегантно продефилировала по ресторану, услаждая взгляды подписчиков видом своих обнаженных стройных ног. Также стоит отметить, что в коллаж были включены еще пару фоновых изображений из заведения и совместное фото, на котором компанию модели составили три её подруги, сопровождавшие звезду в ресторане.

“Лицо человека, который только что съел оливье, пельмени и десерт. В общем, моя мечта сбылась, и в Дубае теперь есть ресторан со вкусной русской едой!!! Но людей, которые больше любят салат из чечевицы и карпаччо из sea bass – тут тоже накормят! Food testing прошел на УРА!” – резюмировала Лопырева итоги романтического вечера. Также она отметила хештегами странички составивших ей компанию приятельниц.

Пост ведущей был отмечен многочисленными комментариями фолловеров, в очередной раз восхитившихся красотой и грацией хозяйки аккаунта. За сутки пост Виктории Лопыревой набрал более 85 тысяч “лайков”.



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