“Почувствуй разницу”: Катерина Шпица умилила подписчиков танцем 25-летней давности

30.01.2021, 20:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная актриса Катерина Шпица разместила на своей странице в Instagram архивный видеоролик, на котором продемонстрировала подписчикам свой танец в 10-летнем возрасте. Публикация знаменитости вызвала массу сентиментальных отзывов от подписчиков.

Знаменитая артистка в настоящее время является одной из наиболее любимых зрителями участниц телешоу “Танцы со звездами”. Демонстрируемые ей на сцене грация и танцевальная пластика впечатляют почитателей, которые неоднократно в микроблоге задавали красотке вопрос об источнике таких талантливых выступлений. В частности, некоторые из них предположили, что телезвезда проходила профессиональное обучение танцам. Свежая публикация стала, в своем роде, ответом на вышеуказанное любопытство. Опубликованный архивный ролик демонстрирует запись танца 10-летней Катерины Шпицы, исполняемый ей на семейном праздновании Нового 1995 года перед родителями и гостями. “Танцами я не занималась, в единственный в городе эстрадный кружок меня не взяли уже не помню почему, а танцевать я любила, поэтому училась у телека, MTV был мой учитель. Короче, что видела, то танцевала”, – так объяснила хозяйка аккаунта истоки своего танцевального таланта. Далее она кратко описала все обстоятельства, сопутствующие записанному на видео представлению, и представила подписчикам своих родителей и друзей семьи. Завершая откровения, Шпица не удержалась от демонстрации присущего ей мягкого и доброго юмора: “Вопрос к моей постановке у меня остался один: зачем мне был нужен пистолет Вани Титова, который я достала из-за ремня в самом начале?”.

Комментарии фолловеров сразу продемонстрировали, что импровизированные танцы юной звезды произвели на них весьма приятное впечатление. Многочисленные поклонники единодушно объявили любимице о том, что считают её очень талантливой и артистичной. Разумеется, не обошли подписчики стороной и впечатляющие внешние данные Катерины Шпицы. К слову, за несколько часов видеоролик просмотрело более 65 тысяч посетителей микроблога актрисы.