Мнение: Конченные люди: ФИНАЛ

30.01.2021, 20:12, Разное

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Слушайте, а оно, если честно – правда этого стоило. Вот этот вот цирк с гульфик-фюрером, возврат самого красивого блогера из Парижа, пардон, Берлина. Киношка эта мерзская и то, как за нее вписались маргиналы, как Саша Бортич и Лена Лазарева. Притом, что, самое смешное – Бортич в одной из своих ролей, издеваются сценаристы, в сериале на ТНТ прямо говорит: "Вы думаете в Москве так просто жить? Я должна каждый день какую-то чушь городить, чтобы быть в тусовке!". Короче, все это, плюс начавшаяся травля Слепакова – это все не зря. Оппозицию мы честно переименовываем в конченных людей. Занавес.

Мне очень жаль, что люди со светлыми лицами не ходят в мой блог, а я не собираюсь бегать по их бложикам это вот 146%. Что меня, кстати, постоянно поражает – сюда прибегают эмигранты, украинцы и т.д. и т.п. и начинают рассказывать мне, что они за Россию – хотя тут не живут. Хотя я вот Штаты терпеть немогу в их современной фашисткой оболочке – но что-то не помню, чтобы куда-то ходил на англоязычные ресурсы кому-то что-то вещать. Хотя, как вы понимаете, все равно пропаганда.

Так вот – травля, натуральная ТРАВЛЯ товарища Слепакова – это ИДЕАЛЬНОЕ доказательство того, что в России нет оппозиции, а есть маргинальная тусовка дебилов с туннельным зрением и их деградировавших т.н. лидеров. Потому что не получится отвертеться, что дескать, как и в прошлую субботу, провокациями занимались лишь "титушки". Гадости Слепакову написала и жена Навального – я буду называть ее теперь так, это должность, и товарищ Волков. Ну, а потом понабежали остальные горлодерики.

Это так смешно все время. У меня есть, я не один раз рассказывал – масса знакомых и друзей из "врагов Путина". И все они не могут никогда объяснить – чем они отличаются от тех дегенератов, кто нападает на полицию, пишет убогую чушь в комментариях, хочет денег и не работать, орет, что он тут власть. У них одинаковые ценности, но продвинутые интеллигенты считают себя выше. Меня, кстати, просто быдлом, тоже – не новость.

И вот – занавес. Не о чем больше говорить. Выходит разоблачение на канале Мэш, кажется, что нет никакого дворца – а "Медуза" в этот же день выдает большой материал, что дворец есть и там еще внизу минус 16 этажей бункер! Ну, в смысле – дна нет, я сделаю ролик на неделе – это прекрасно. Прекрасны высказывания Венедиктова, что тот дворец – для тусовки Путина. Это приговор, как себе вынесла его Юля Латынина много-много лет приняв премию Госдепа США.

Кстати! Сегодня я собирал материалы для нового ролика и там, сюрприз-сюрприз – интервью бывшего посла США в РФ Макфола НТВ. Где он, сядьте, пожалуйста, говорил – что он общается, это 2012 год, со многими росиянами, со многими дружит и ЭТО НЕ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОНИ РАБОТАЮТ НА ГОСДЕП! Напомню, спустя несколько лет просто за связи, нет, просто за встречу с послом РФ в Вашингтоне – на людей заводились дела, а их карьеры летели под откос. Но – это другое.

Все это, конечно, меня уже давно – не удивляет. Меня расстраивает, что мои друзья, кто топил или топит за всю эту шваль – деградируют. Кто-то быстрее, кто-то медленне.

Например, я никогда не пойму, как можно кричать, что ты россиянин, и поэтому Газпром должен тебе денег раз в квартал или год – хоть чуть-чуть – ведь это ТВОИ НЕДРА. А ехать жопу морозить в Арктику, должен, конечно, Сечин.

Или, вот Ротенберг признался, что он бенифициар "Дворца Путина". Конченные люди сейчас будут вопить, что – они же говорили. Но это давно ясно – Ротенберг – просто очень хороший, как Сечин – управленец. Кстати, блин, опять остался в черновиках сюжет и на тему. Пользуясь случаем, если меня читают кто-то с деньгами – мне нужны спонсоры тире инвесторы для команды – мы поднимем все проекты так сильно быстрее. А возвращаясь к нашим дворцам – и что?

По этой забавной логике: Крымский мост, получается, тоже принадлежит Ротенбергу. Причем наши конченные не понимают, что именно потому что Ротенберг богатый – он сильно заинтересован в СТАБИЛЬНОЙ РОССИИ. Не стабильно нищей, как будут сейчас визжать исключительные украинцы, пытаясь отзеркалить задницу в своей бывшей стране, а нонче территории, а именно – в нормальной и вполне себе богатой России.

Нет, мой мозг не в силах понять, что творится в головах моих друзей 40 лет и старше – когда они орут, что они плохо живут, при этом имея квартиры, машины, бизнесы. Многие – далеко не в кредит, а многие – еще и мотаясь, ладно сейчас из-за короны подприсели, по заграницам.

Как можно говорить о том, что тут в стране ДИКТАТУРА – когда посадили даже лишь особо буйных после субботнего шабаша, где человеку мрази выбили глаз не за что? Это опять – другие же, да? Провокаторы, которые желают Слепакову смерти, СПИДА и РАКА? Серьезно?

Да, мне не быть руководителем в ФСБ, максимум аналитиком и то – по именно таким, не самым серьезным делам, потому что я банально вспыльчив, хотя уже сильно меньше, чем раньше. Хотя пробивает.

Но – не доходит до меня. Почему люди, кто пишет, что клептократию, не видят, что происходит в США или ЕС? Или если видят – говорят, зато мы хотим чтобы у нас так не было – когда у нас этого и нет?

Почему люди не видят, что свобода слова объективно осталась лишь в России, но с упорством, достойным лучшего применения – врут про мою страну? И я знаю, что они в массе своей – устроят именно тот ад, что навальнята устроили Слепакову? И если самые идейные из них потом скажут "ой, мы не ожидали" – они даже не застреляться при моих словах "а я же говорил". Т.е. я вообще останусь без любого морального удовлетворения от развала страны, не дай Бог?

Пробило меня за эти две недели – пишу и пишу. Друзья, прочитайте, опомнитесь, можете подескутировать – только культурно и с логикой, без веры – а лучше просто оглянитесь.

Вы завели себя в такое адское болото, что вам – даже сейчас признав, что вы облажались – еще несколько лет это дело… нет, не искупать, что мы в 1937-м что ли? Хотя Слепакову именно его устроили конченные. Вы будете приходить от этого морока, запоя, как угодно – много лет. Как приходил к этому пониманию я.

Хотя, я не надеюсь. Но у меня хорошие новости – пока в США трампистов гнобят, сажают на бутылку провосудия и так далее – вы будете в России жить и умирать только от своей желчи, которую вырабатываете в промышленных масштабах. Ну, пока не придет приемник Путина. Там – не поручусь, ВВП все-таки очень демократичный лидер.

Саакашлвили не даст соврать, он до сих пор боится, что его за яйца повесят.

p.s. Кстати, еще одно забавное заключение. Я с 2008-2009 – просто не помню точно – государственник. Ну, для многих – запутинец, кремлебот, ватная проститутка. Однако – я не испытал на себе никакой НЕСВОБОДЫ, с той лишь разницей, что в ЖЖ меня точчно гасили мерзкие сисинята-админы, а до этого на местной томской площадке с такой же кровожадностью гасили те, кто до этого рассказывал про свободу слова.

Я испытываю дискомфорт лишь только тогда, когда заявив свою позицию слышу – но ведь бабушки голодают! Такое ощущение, что при Ельцине – они с жиру бесились.

Переход из стана оппозиционеров во взрослые люди – сопровождается только одной проблемой – вчерашние твои коллеги, друзья, родственники, кто усираясь, пардон, орали с тобой, как им трудно дышать в России без свободы слова при Путине – тут же называют тебя мразью, тут же смеются за твоей спиной, тут же крутят пальцем и виска и так далее.

На сегодня у меня есть только два человека – один в США и один в Томске – кто остались НОРМАЛЬНЫМИ. Один из Штатов не посирает Россию, другой – другой очень интеллигентный, это меня всегда обезоруживает.

А остальные – остальным надо сильно доказать, хрен там со мною, что они – не из тех, кто в заголовке.

Счастья вам.