 

В Суздале арестована гадалка, предсказавшая победу Навального на президентских выборах в 2024 году

30.01.2021, 20:11, Разное
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Суздале гадалку Василису В., 24 января публично предсказавшую победу Алексея Навального на президентских выборах 2024 года. 

Согласно данным следствия, женщина не была зарегистрирована как самозанятая или индивидуальный предприниматель, а также не имела лицензии на оказание магических услуг. В действиях правонарушительницы обнаружены признаки мошенничества, поскольку кандидат Навальный по российскому законодательству не сможет принять участия в 2024 году в выборах главы государства, соответственно, и выиграть их.

Также женщине грозит наказание по статье 282 УК РФ «Экстремизм». Следствие трактует её прогноз как мотив для побуждения граждан Российской Федерации к участию в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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