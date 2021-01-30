Мнение: Парадоксы сегодняшнего дня.

30.01.2021, 19:56, Разное

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Парадокс, люди ходят в масках, люто боясь подхватить вирус Ковида. При этом у большей половины эти маски выглядят так, как будто ещё до пандемии они просеивали через них муку для блинчиков. Не понимаю, что в этом случае хуже, Ковид, или эти люди. Получается от этих мельников необходимо держаться подальше, как от прокаженных?

Ни кто не задумывается о том, что данный атрибут требует смены на новое изделие через 2-3 часа.

Ни один человек не задумывается над тем, что после двух часов ношения его на внутренней стороне этой маски скапливается множество бактерий, от выдыхаемого им же.

Мозг дан человеку как высшее приобретение и является его высшей силой.

Всё что ниже уже является приобретённым.

Если приобретённое начинает превалировать над высшим…

Дальше разговор прекращает быть актуальным, приходит ощущение дискомфорта.

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