 

Мнение: Парадоксы сегодняшнего дня.

30.01.2021, 19:56, Разное
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Парадокс, люди ходят в масках, люто боясь подхватить вирус Ковида. При этом у большей половины эти маски выглядят так, как будто ещё до пандемии они просеивали через них муку для блинчиков. Не понимаю, что в этом случае хуже, Ковид, или эти люди. Получается от этих мельников необходимо держаться подальше, как от прокаженных?
Ни кто не задумывается о том, что данный атрибут требует смены на новое изделие через 2-3 часа.
Ни один человек не задумывается над тем, что после двух часов ношения его на внутренней стороне этой маски скапливается множество бактерий, от выдыхаемого им же.
Мозг дан человеку как высшее приобретение и является его высшей силой.
Всё что ниже уже является приобретённым.
Если приобретённое начинает превалировать над высшим…
Дальше разговор прекращает быть актуальным, приходит ощущение дискомфорта.

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Источник: Достало



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