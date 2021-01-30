 

Мнение: Общественность

30.01.2021, 19:46, Разное
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Свободолюбивая общественность, идущая на баррикады, крепко обиделась на Семена Слепакова, который по итогам 23 января написал стихотворение. Как-то он не слишком восторженно воспринял порыв масс.

Проблема общественности понятна: она записала Слепакова в "свои" на основании того, что он без малейшего пиетета отзывается о власти. Значит, он "свой". То, что Слепаков точно так же может относиться и отзываться и об общественности, ей в голову как-то не приходило. Чёрно-белое мышление и мнонхромный взгляд на жизнь к оттенкам относится всегда подозрительно, пытаясь их тут же откалибровать в системе "свой-чужой". Хотя жизнь всегда сложнее черно-белой фотографии.

Логика общественности ничем не отличается от системы ценностей почтальона Печкина: "…А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал? – Я ничей, я сам по себе мальчик. Cвой собственный. – Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь…"

Вот так всегда: смотришь мультфильм, а он вдруг оказывается документальной лентой.

Источник: Эль Мюрид



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