 

В Украине больше тюрем, чем нужно – замминистра юстиции

30.01.2021, 19:38, Новости дня
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В Украине нужно сокращать количество мест лишения свободы. Такое мнение заместитель министра юстиции Елена Высоцкая выразила “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 30 января.

“В настоящее время в Украине тюрем больше, чем нам нужно, и их экономически нелегко содержать. Не все, кто сейчас находится в тюрьме, должны там быть. Не все сидят за такие страшные преступления, за которые необходимо сажать в тюрьму. А ведь оступившийся человек за несколько месяцев в тюрьме может стать опасным для общества”, – сказала она.

По словам замминистра, если перевести часть заключенных на пробацию, альтернативный вид наказания, тюрем надо будет меньше.

“Если же нам удастся воплотить в жизнь проект с модельными тюрьмами и значительно уменьшить количество рецидивов, то так мы и дойдем до двух тюрем в Украине. Ведь сейчас 70% заключенных – это те, кто попадает в тюрьму по второму и больше разу. Они не социализируются после выхода на свободу”, – отметила Высоцкая.

Она объяснила, что “поставлена задача уменьшить количество рецидивистов”.

“В этом направлении мы и работаем. Будет меньше рецидивистов – будет меньше заключенных, будут закрываться тюрьмы”, – подчеркнула Высоцкая.

В ноябре 2020 года, по данным Высоцкой, в учреждениях исполнения наказаний Украины находилось 30 тыс. приговоренных к лишению свободы, еще 60 тыс. человек были под пробацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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