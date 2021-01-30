Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина»

30.01.2021, 19:34, Новости дня

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Если признать, что YouTube сознательно и массово, совершенно беспрецедентным образом продвигал ролик Навального, то с чего считать его просмотры реальными? Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов объяснил газете ВЗГЛЯД, каким образом «расследование» Навального собрало больше 100 млн просмотров согласно статистике сервиса YouTube.

«Люди Навального пару раз уже показывали статистику просмотров «расследования» и в основном просмотры из России. Но в РФ просто нет столько пользователей, которые могли бы или захотели бы посмотреть этот фильм», – говорит гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.

Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей РФ или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы 2 минуты». «21 миллион жителей РФ – максимальная оценка количества зрителей фильма в РФ за первые 9 дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на Youtube», – говорится в исследовании.

При этом фильм от начала и до конца посмотрели только 3,4 млн человек (3% населения России), более 30 секунд посмотрели 15 млн. Большая часть аудитории пришлась на крупные города (больше 100 тыс.) – более 60% всей аудитории, из них почти 20% – в Москве. «Это выше, чем вклад этих регионов по населению, то есть в крупных городах контент смотрели активнее. Оставшиеся 35-40% приходятся на небольшие города и села», – отмечают в «Медиаскопе».

Эта оценка сделана в количестве человек, контактировавших с событием. «Это отличается от статистики просмотров, выдаваемой самим Youtube. Отличия связаны с тем, в интернет-статистике предметом подсчета выступают технические данные о взаимодействии серверов, и на одного человека часто приходится несколько событий, каждое из которых будет считаться отдельным контактом», – подчеркивают авторы исследования. Сами авторы «расследования о дворце» ссылаются на статистику YouTube, которая показывает около ста млн просмотров.

Игорь Ашманов добавляет, что в связи с таким большим количеством просмотров возникает несколько вопросов. Были ли это естественные просмотры, можно ли говорить о накрутке с помощью ботов и покупке фальшивых просмотров или это результат благодаря благоприятствованию самим YouTube, то есть внутренняя и бесплатная накрутка просмотров? «Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквальные в любые рекомендации. В мире западных интернет-платформ это называется фичеринг. На этот раз этот фичеринг был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник.

Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании.

«То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт», – подчеркивает член СПЧ.

Что касается предположений о накрутках просмотров с помощью ботов и платных просмотров, то Ашманов исключает такой вариант. По его словам, невозможно представить себе нанятую Навальным команду спамеров, которая пробивает фильтры YouTube и одновременно сам YouTube, отбивая атаки спамеров, фичерит, то есть продвигает по своей воле тот самый спамерский контент, с которым он другой рукой борется. «Поэтому всерьез обсуждать количество просмотров бессмысленно. Если YouTube сознательно продвигает ролик Навального, то кто мешал ему написать в интерфейсе количество просмотров с помощью скрипта?» – задается вопросом эксперт.

Ранее YouTube уже был замечен в манипуляциях со своим счетчиком просмотров. «За последние два-три года я лично видел несколько случаев, когда счетчик у «неправильных» роликов либо крутился назад, либо замирал на несколько дней. Я могу объяснить это только ручной манипуляцией», – подчеркивает Ашманов.

Также нельзя исключать, что благодаря такому количеству просмотров и монетизации появилась возможность заплатить Навальному совершенно официально деньги, «за которые ему не придется отдуваться». «Очевидцы, которые смотрели ролик, говорили, что видели в нем рекламу», – отметил Ашманов.

На этой неделе телеведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко и ведущая PolitRussia.com Анна Сочина рассказали о том, как проверять в онлайне актуальный баланс биткоин-кошелька штабов Навального. «Оказывается, Навальный вполне себе официальный рублевый миллиардер», – пишет Осташко.

О том, что уже за первые сутки после публикации фильма созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил почти 4,7 млн. рублей, сообщал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Благодаря возможностям монетизации одна тысяча просмотров приносит доход в размере от 25 центов до четырех долларов США. Если эти деньги стали платой от YouTube, то с учетом 20 млн просмотров получается, что монетизация оказалась близка к трем долларам за каждую тысячу просмотров. С учетом более 100 млн просмотров эта сумма может составить больше 20 млн рублей.

«Это не сумками черный нал из Латвии возить и не биткоинами какие-то сомнительные транзакции совершать, а можно сказать, что вот человек сделал контент и официально заработал деньги, все честно», – указал Ашманов.