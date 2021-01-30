Певица-трансгендер Sophie умерла в 34 года

30.01.2021, 19:34, Новости дня

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Шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон) скончалась на 35 году жизни, сообщили СМИ.

По данным издания The Guardian, Sophie умерла в своем доме в Афинах «в результате внезапного инцидента». Представители певицы отметили, что не могут сообщить большего, чтобы были соблюдены права на неприкосновенность частной жизни семьи артистки.

Работавшая в основном в жанре авант-поп певица родилась 17 сентября 1986 года в Шотландии. Дебютный сингл «Nothing More to Say» Sophie выпустила в 2013 году. Она стала широко известна после выхода сингла Bipp в 2013.

Она сотрудничала с рядом популярных музыкантов, работавших в различных жанрах: Мадонной, Винсом Стейплсом, Charli XCX и другими

Кроме того, исполнительница была трансгендером и боролась за права сексуальных меньшинств.