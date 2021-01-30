Главред «Медиазоны» задержан за призывы к участию в незаконных акциях

30.01.2021, 19:34, Новости дня

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В Москве сотрудники полиции задержали главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января 2021 года, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

«По результатам проведения проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года в Москве, сотрудники полиции доставили в ОМВД РФ по Тверскому району 45-летнего жителя столицы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 8, ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия).

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.