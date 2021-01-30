Аркадий Ротенберг заявил, что владеет Спасской башней Кремля и частью Алмазного фонда

30.01.2021, 19:31, Разное

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В субботу Аркадий Ротенберг рассказал журналистам о том, какие крупные объекты недвижимости находятся в его собственности. Оказалось, он владеет не только огромным дворцом близ Геленджика, но также Спасской башней Кремля и 22 процентами Алмазного фонда России, который хранится в Оружейной палате.

Спасскую башню Ротенберг купил восемь лет назад у Павла Бородина, бывшего управляющего делами Администрации Президента. Бородин был тогда владельцем четырнадцати из двадцати кремлёвских башен. Они достались ему в 1994 году в ходе приватизации государственной собственности. После ухода с госслужбы в 2011 году Бородин нуждался в деньгах и продал башни в розницу. Так Спасская башня оказалась в руках Аркадия Ротенберга, Кутафья – его брата Бориса, Беклемишевскую купил Геннадий Тимченко, а Никольскую – Виктор Вексельберг, который сдаёт её теперь в аренду Президентскому полку за 54 миллиона долларов в год. Остальные башни, кроме Боровицкой, выкупила швейцарская компания Мабетекс, с которой Пал Палыча Бородина связывали давние отношения.

Кому принадлежит Боровицкая башня, через которую в Кремль въезжает Владимир Путин, Ротенберг не сказал, однако намекнул, что это известный предприниматель, раскрывать имя которого он считает некорректным.

Учитывая, какими государственно значимыми объектами владеет Аркадий Ротенберг, Федеральная Служба Охраны приняла решение взять под охрану всю его собственность, включая дворец под Геленджиком, а также организовать бесполётную зону как над Спасской башней, так и над Алмазным фондом.

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