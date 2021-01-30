 

Число привитых от коронавируса россиян превысило миллион человек

30.01.2021, 19:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вакцину от коронавируса «Спутник V» в РФ получили 1 028 591 человек. Это следует из данных региональных СМИ на 29 января, которые собрала «Новая газета».

Более 30% привитых (320 тысяч человек) приходится на Москву. В остальных регионах РФ сосредоточено около 700 тысяч вакцинированных.

В четырех регионах привито более двух процентов населения — это Москва, республика Алтай, а также Магаданская и Сахалинская области. Еще девять регионов преодолели отметку в один процент. Остальным субъектам не удалось вакцинировать даже процента населения.

В последнее время темпы вакцинации резко выросли. За первые полтора месяца с начала вакцинации, с 5 декабря по 19 января, было привито чуть более 450 тысяч человек, тогда как за следующие 10 дней это число выросло более чем в два раза.

28 января сотрудница Центра имени Н. Ф. Гамалеи Дарья Егорова сообщила, что вакцину от коронавируса получили более двух млн россиян, однако кто входит в это число — неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсем оперштабам приступить к снижению. С чем связан резкий спад заболеваемости коронавирусом в России? Исследование «Новой»

Ранее «Новая» рассказывала, что федеральные сообщения о числе вакцинированных в несколько раз превышают региональные отчеты. Часть привитых может не попадать в региональные сводки — например, данные о военных и сотрудниках силовых структур, однако их точное число неизвестно. Федеральный Минздрав не сообщал о количестве вакцинированных в РФ с начала января.

Катя Бонч-Осмоловская
корреспондент дата-отдела

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 159 человек

22.10 / Володин: Несмотря на трудности, поддержка граждан должна остаться приоритетом

14.01 / Володин сообщил, что сделал прививку от COVID-19

17.07 / Медики назвали вызывающие ожирение печени продукты

28.01 / Мнение: Украденный портрет герцогини Девонширской и Наполеон лондонского преступного мира

24.01 / Анастасия Волочкова удивила поклонников фото в балетной пачке

30.11 / Полина Ололо обвинила бывшего мужа рэпера Серегу в домашнем насилии

07.08 / Филипп Киркоров рассказал, почему забрал дочь Аллу-Викторию из фигурного катания

11.12 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София станут родителями в третий раз

21.09 / Мнение: История России в комиксах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска