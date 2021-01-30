Число привитых от коронавируса россиян превысило миллион человек

30.01.2021, 19:30, Разное

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» в РФ получили 1 028 591 человек. Это следует из данных региональных СМИ на 29 января, которые собрала «Новая газета».

Более 30% привитых (320 тысяч человек) приходится на Москву. В остальных регионах РФ сосредоточено около 700 тысяч вакцинированных.

В четырех регионах привито более двух процентов населения — это Москва, республика Алтай, а также Магаданская и Сахалинская области. Еще девять регионов преодолели отметку в один процент. Остальным субъектам не удалось вакцинировать даже процента населения.

В последнее время темпы вакцинации резко выросли. За первые полтора месяца с начала вакцинации, с 5 декабря по 19 января, было привито чуть более 450 тысяч человек, тогда как за следующие 10 дней это число выросло более чем в два раза.

28 января сотрудница Центра имени Н. Ф. Гамалеи Дарья Егорова сообщила, что вакцину от коронавируса получили более двух млн россиян, однако кто входит в это число — неизвестно.

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Ранее «Новая» рассказывала, что федеральные сообщения о числе вакцинированных в несколько раз превышают региональные отчеты. Часть привитых может не попадать в региональные сводки — например, данные о военных и сотрудниках силовых структур, однако их точное число неизвестно. Федеральный Минздрав не сообщал о количестве вакцинированных в РФ с начала января.

Катя Бонч-Осмоловская

корреспондент дата-отдела

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