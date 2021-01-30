Крупнейшая рецессия с 1946 года — 2020-й стал худшим годом для американской экономики за весь послевоенный период

30.01.2021, 19:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В минувшем году американская экономика впервые столкнулась с рецессией после финансового кризиса 2008 года, пишет Le Monde. Более того, экономический спад 2020 года стал в стране крупнейшим за весь послевоенный период. Как отмечает издание, есть риск, что даже представленный Байденом гигантский план стимулирования экономики не поможет Америке вернуться к докризисным показателям в 2021 году.



Reuters

2020-й стал годом первой рецессии в американской экономике после финансового кризиса 2008 года и годом крупнейшего экономического спада за весь послевоенный период, пишет Le Monde. По оценкам Министерства торговли США, ВВП страны снизился на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Тем временем, как отмечает издание, эта цифра не оправдывает мрачных предсказаний времён начала пандемии.

По прогнозам Международного валютного фонда, в 2021 году Соединённые Штаты восстановят свой докризисный уровень благосостояния, благодаря экономическому росту, который составит 5,1%. Тем временем, в четвёртом квартале 2020 года из-за возобновления эпидемии, которая привела к уничтожению 500 тыс. рабочих мест в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере досуга, и вызвала новый всплеск безработицы в декабре, американская экономика восстановилась всего на 4%, подчёркивает газета

В целом 2020 год для экономики США характеризовался «фазами потрясений»: во втором квартале ВВП снизился на 31,4%, а в третьем — вырос на 33,4%. Этого, однако, оказалось недостаточно для восстановления уничтоженных рабочих мест: уровень безработицы, который до кризиса был самым низким за 50 лет (3,5%), взлетел до 14,8% в апреле и постепенно снизился до 6,7% в ноябре. Однако к концу декабря в стране исчезло 8,9 миллионов рабочих мест, причём основными жертвами безработицы стали темнокожие и латиноамериканские работники. А также низкооплачиваемые сотрудники сферы услуг.

Продержаться американцам помог масштабный план социальной помощи, принятый конгрессом при Трампе. В целом их реальные доходы выросли в 2020 году на 6%, благодаря массированным финансовым вливаниям, в то время как в предыдущие два года этот рост составил 2,2% и 3,6%. Большую часть этой помощи американцы перевели в сбережения, которые за год выросли более чем вдвое — в среднем до 16,4 %. Во втором квартале после получения помощи от федерального правительства они достигли рекордного показателя в 26%, а в последнем, когда конгресс не смог согласовать новый план стимулирования, снизились до 13,4%.

Как считает газета, задача нового президента Джо Байдена и Федеральной резервной системы заключается в том, чтобы избежать ошибки, допущенной после финансового кризиса 2008 года, когда финансовая поддержка экономики прекратилась слишком быстро. ФРС сделала для этого всё, что в её силах, введя нулевую ставку рефинансирования с апреля, и намерена продолжать эту политику до тех пор, пока инфляция, которая составила 1,2% в 2020 году, не превысит 2%. «Меня больше беспокоит отсутствие полного восстановления экономики, а не возможность высокой инфляции», — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Новый министр финансов и бывший председатель ФРС Джанет Йеллен должна найти инструменты для этого восстановления. Как передаёт газета, она придерживается подхода «лучше сделать слишком много, чем недостаточно». В конгрессе, тем временем, обсуждается план поддержки экономики стоимостью $1,9 трлн, представленный Джо Байденом. Как передаёт Le Monde, Белый дом воспользовался «плохими цифрами» роста для защиты своих идей. «Посыл ясен, — заметил один из главных экономических советников президента Байдена Брайян Диз. — Без быстрых действий мы рискуем получить непрерывный экономический кризис, который затруднит для американцев возвращение к работе и помешает им встать на ноги. Стоимость бездействия слишком высока».

Газета The Wall Street Journal прогнозирует, что экономика США в этом году создаст более 5 миллионов рабочих мест, что является абсолютным рекордом с 1946 года, но всё равно не компенсирует потерь 2020 года, подчёркивает издание. Тем не менее вполне вероятно, что масштабы плана стимулирования, представленного Байденом, будут уменьшены из-за сопротивления республиканцев. Кроме того, даже в демократическом лагере получить поддержку этого плана будет непросто: только 38 из 50 сенаторов поддержали законопроект о повышении федеральной минимальной заработной платы с $7,25 до $15 в час, остальные выступают за более скромное повышение, отмечает газета.