«Плевок в душу» – темнокожему полицейскому не нашлось места на кладбище Луизианы

30.01.2021, 19:28, Новости дня

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Сотрудница кладбища Оаклин Спрингз в штате Луизиана отказалась продать участок для похорон темнокожего помощника шерифа из-за существующей с 1950-х годов политики «только для белых», пишет The Guardian. После разразившегося в соцсетях скандала руководство кладбища уволило его виновницу и принесло извинения семье умершего, а также избавилось от дискриминирующего пункта в договоре купли-продажи.



Reuters

Администраторы кладбища в Луизиане отказались предоставить место для темнокожего помощника шерифа из-за политики «только для белых», пишет The Guardian со ссылкой на семью умершего.

Как рассказывает британская газета, Даррел Симиен, заместитель шерифа луизианского округа Аллен Пэриш, умер в воскресенье в возрасте 55 лет. Однако когда его вдова Карла захотела похоронить его на местном кладбище, ей заявили, что это невозможно. «Я просто пошла на кладбище Оаклин Спрингз выбрать участок, где будет похоронен мой муж. Я встретилась там с женщиной, которая сказала, что не может продать мне участок, потому что это кладбище только для белых, — написала Карла Симиен в посте на Facebook. — Вау, какой плевок в душу».

Представители Оаклин Спрингз в среду подтвердили в эфире местного телеканала KPLC, что составленный в 1950-х контракт упоминает «право на захоронение останков белого населения». В то же время, отмечается в статье, почти четверть населения округа Аллен Пэриш, где расположено кладбище, составляют темнокожие американцы. Согласно агентству Associated Press, во вторник администрация проголосовала за то, чтобы исключить пункт о цвете кожи умершего из договора купли-продажи.

Глава Оаклин Спрингз Крейг Вижена рассказал, что был в шоке, когда узнал об отказе похоронить Даррела Симиена. «Это ужасно», — заявил он агентству Associated Press. По словам Вижена, вдова помощника шерифа беседовала с его 81-летней тётей, которая уже «освобождена от своих обязанностей». Начальник кладбища извинился перед семьёй умершего и предложил один из собственных участков, однако от его предложения отказались: родственники заявили, что Даррелл Симиен не сможет найти здесь покой. Дочь покойного Шейла рассказала местному телеканалу KATC-TV, что её отец был «феноменальным человеком», который 15 лет служил в полиции в том же округе, чтобы после смерти ему отказали в последнем пристанище из-за цвета кожи.

В заключение The Guardian напоминает, что сегрегация на кладбищах была широко распространена в конце 1940-50-х. Многие продолжают эту политику и сейчас: в 2016 году Дороти Баррера подала в суд на кладбище в Норманне, штат Техас, администрация которого не разрешила ей похоронить на своей территории мужа-латиноамериканца. В 2014 году в техасском городе Уэйко решили избавиться от забора, разделяющего могилы белых и темнокожих людей на городском кладбище Гринвуд.