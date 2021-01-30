Быть партнёром, а не вассалом – Макрон поделился своим видением отношений ЕС с США

30.01.2021, 19:28, Новости дня

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Европа будет надёжным партнёром Соединённых Штатов только при условии, что она сохранит свою автономность. Такое мнение на встрече с иностранными журналистами высказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, сотрудничество ни в коем случае не должно переходить в зависимость, передаёт The New York Times.



Reuters

Для того, чтобы Европа оставалась надёжным партнёром США, она должна быть «автономным партнёром» с собственными военными и технологическими возможностями, потому что «сотрудничество не может быть зависимостью». Такое мнение в интервью с иностранными журналистами высказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The New York Times.

Французский лидер рассказал представителям СМИ, что на днях у него состоялся долгий телефонный разговор с американским коллегой. Во время этой беседы Макрон поделился с Байденом своим видением будущего НАТО.

«Дело не в том, что мы хотим разрушить существующие союзы или партнёрства», — заявил Макрон журналистам. Однако, по его словам, взаимодействие между странами подразумевает свободный выбор совместной работы для достижения общих целей и отстаивания общих ценностей. «В тот день, когда сотрудничество переходит в зависимость, вы становитесь чьим-то вассалом и исчезаете», — подчеркнул президент.

«Ненадёжность» администрации бывшего президента Дональда Трампа и его постоянная критика в адрес НАТО и ЕС ускорили переоценку европейской стратегии, в которой Макрон играет ведущую роль. Он призывает инвестировать в европейские военные проекты и сожалеет о технологической зависимости блока от Китая или, как он выразился, «даже от такого союзника, как Соединённые Штаты».

Комментируя свой разговор с Байденом, президент Франции отметил: «Я заявил ему, что мы за европейскую стратегическую автономию, потому что Европа должна нести свою часть бремени». По словам Макрона, эта беседа была «очень приятной» и завершилась согласием обоих лидеров о совместной работе.

Другие европейские страны, включая Германию, с осторожностью используют слово «автономия». Но Макрону предстоят выборы в следующем году, и его позиция по отстаиванию суверенитета Франции и ЕС, весьма вероятно, встретит живой отклик у потенциального электората. Кроме того, его слова отражают глубокие личные убеждения, которые президент высказывает с 2017 года, обращает внимание The New York Times.

Во время интервью Макрон также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса и растущее недовольство французов карантинами и ужесточением ограничений. «Это нормально, что существует усталость, нетерпение, напряжённые моменты в вопросе с вакцинами», — заявил он.

В то же время президент выступил в защиту европейской стратегии борьбы с COVID-19. По его словам, необъективно сравнивать ЕС с островными государствами, такими как Новая Зеландия, которые в значительной степени искоренили вирус, или с небольшими странами, такими как Израиль, где уровень вакцинации превосходит европейский.

«Всё это сработает только в том случае, если мы будем действовать сообща», — заявил Макрон, имея в виду подход ЕС к вакцинации. Он добавил, что Европейская комиссия поступила «рационально», закупив ряд препаратов против COVID-19 для всего блока.

Президент также не упустил возможность покритиковать брексит. Он назвал выход Британии из ЕС «ошибкой», в основе которой была «уйма лжи». И хотя, по словам Макрона, он уважает это решение, оно осложнит многие вопросы.

«Я верю в континентальный суверенитет, в национальные государства, и не верю в неонационализм, — признался Макрон. — То есть я поддерживаю совместное устремление и повторное обретение общей судьбы, и я надеюсь, что Борис Джонсон и его окружение разделят этот путь».

Президент также затронул тему напряжённости, вызванную исламистским терроризмом. Он рассказал о его собственных попытках устранить корни этой проблемы и добиться лучшей интеграции мусульман в жизнь Франции.

«Я никогда не говорил, что мне нужны умеренные мусульмане. Это не моя проблема. Я не прошу католика быть умеренным. Мне на это плевать. Когда речь идёт о чьей-либо религии, меня это не касается. С другой стороны, я требую от каждого гражданина, независимо от его вероисповедания, соблюдать законы республики, потому что он или она в первую очередь являются гражданами, а уже потом верующими или неверующими», — пояснил Макрон.