Мнение: Дело Лыхмуса

30.01.2021, 19:26, Разное

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Эстонскому шпиону Сергею Лыхмусу дали 7 лет колонии строгого режима.

В эстонские шпионы Лыхмус попал через объявление в газете.

Дело Лыхмаса

Жизнь в российском приграничье спокойной не назовешь. Взять Печорский район Псковской области, который граничит с Эстонией. Многие жители имеют два паспорта: российский и эстонский, являясь одновременно гражданами двух стран. Учитывая, что мир сегодня мобилен, и нам говорят: «Езжайте и работайте там, где есть работа», то наличие двух паспортов выручает — работать можно в одной стране, жить в другой. Но это сопряжено и с опасностью получить большие неприятности. Какие, например, получил печерянин Сергей Лыхмус, которого 29 января Псковский областной суд осудил на 7 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Эстонии.

Как и многие жители Печорского района у Лыхмуса помимо российского гражданства был эстонский паспорт. Хотя Сергей закончил юридический институт, но работал не по специальности: то на местной лесопилке, то охранником на автозаправке в Санкт-Петербурге. Так живут многие мужчины в Печорском районе, потому что найти здесь работу по специальности могут немногие — городок небольшой.

Сергея Лыхмуса арестовали 13 августа 2019 года — обвинили в государственной измене, и с тех пор он содержался в московском следственном изоляторе «Лефортово». Для проведения суда в декабре 2020 года подозреваемого в госизмене перевезли в Псков, где он и содержался в местном следственном изоляторе. Как известно, по российским законам государственная измена карается строго — до 20 лет заключения, если вина гражданина будет полностью доказана. Несмотря на наличие эстонского паспорта, судили Лыхмуса как россиянина.

Интересное в этой истории то, что именно наличие эстонского паспорта стало маячком для эстонских силовиков. Жители Печорского района, получая синий паспорт, вовсе не воспринимают это как получение гражданства Эстонии и необходимость нести полную ответственностью за свои действия в новом статусе. Для многих это хорошая и удобная возможность ездить к родным и знакомым, путешествовать, наконец, работать в другой стране. Однако, сотрудники Полиции безопасности и Департамента внешней разведки Эстонии используют этот «аргумент» по своему, принуждая жителей приграничья собирать интересующую их информацию. Лица, имеющие на руках два паспорта, в этом случае наиболее удобны для сотрудничества, неприметны, имеют возможность свободного передвижения и по территориям двух стран, и через пограничный контроль.

А способов вербовки агентов в арсенале спецслужб накоплено немало. В ход могут идти финансовая заинтересованность и жизненные трудности, межнациональные вопросы и озлобленность людей, и даже романтические и любовные мотивы. Элементарный шантаж по лишению эстонского паспорта может стать причиной сотрудничества и подтолкнуть человека начать собирать различную информацию. При этом судьба простых граждан, по разным причинам согласившихся сотрудничать с эстонскими спецслужбами, вербовщиков и вышестоящих офицеров явно особо не интересуется ведь эти граждане — не профессиональные разведчики, которыми нужно дорожить, а просто люди с двумя паспортами.

История Сергея Лыхмуса классический пример: за полтора года пребывания в российской тюрьме Эстония не предпринимала ни малейшего усилия, чтобы чем-то ему помочь. Поэтому печорские бипатриды — удобный «инструмент» в руках эстонских спецслужб.

Совсем по-другому сложилась история с пойманным в сентябре 2014 г. в Печорском районе кадровым разведчиком Полиции безопасности Эстонии Эстоном Кохвером. Через год следственных действий Кохвер был осужден в Пскове на 15 лет, однако через несколько месяцев эстонский разведчик был уже дома, прошел курс «реабилитации» и снова вернулся к работе.

Вообще, случившаяся с Сергеем Лыхмусом история не удивительна. В уважающих себя спецслужбах работе с агентами уделяют большое внимание. Хорошего агента долго выращивают, настраивают, формируют, учат. Работают с агентами настоящие профессионалы, обученные нюансам и тонкостям человеческой психологии. А когда мы слышим о наборе сотрудников разведки из объявлений в газетах, говорить о профессионализме с большой буквы сложно. Именно такое объявление недавно появилось в одной из эстонских газет.

«Департамент ищет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям», – говорится в объявлении, опубликованном в конце минувшего года в газете EestiEkspress.

Может, конечно, у эстонцев какая-то новая технология в подготовке кадров, может, не желают тратить драгоценное время на длительный цикл «выращивания», а сразу хотят заполучить хорошо образованного, с широким кругозором, с аналитическим мышлением, с навыками переработки больших объёмов данных, умением обрабатывать информацию и т.д. Только ведь даже с неглубоким представлением об этой сфере деятельности понимаешь, что для профессионала в разведке этих качеств совсем недостаточно.

В том, что эстонская разведка ищет кадры через объявление в газете, ничего нового нет, такие случаи известны и в некоторых других странах. Но однозначно это довольно весомый показатель ситуации. Понятно, что Эстония — маленькая страна с небольшим количеством граждан, среди которых найти необходимое количество разведчиков и агентов довольно сложно. Но работать нужно и в такой ситуации, вот поэтому прибегнешь к объявлениям в газете и вербовке среди обладателей двух паспортов. Сложно представить ситуацию, когда человек через газету приглашает хирурга, чтобы тот прооперировал близкого родственника. Откликнувшийся «специалист», конечно, может отрезать что нужно по своему усмотрению, только ведь он может оказаться и ветеринаром, или просто мясником.

Из опубликованного объявления понятно, что для соискателя предусматриваются «путешествия». А с учетом требований хорошего знания английского и русского языка, то, могут светить именно поездки для работы в России. Кого в следующий раз на российской территории могут «привлечь» к работе такие специалисты по объявлению предсказать, сложно. Но они могут повторить путь Сергея Лыхмуса.

Вероятно, что и сами сотрудники эстонского разведывательного департамента поняли, что опубликованное объявление слишком однозначно характеризует ситуацию с квалифицированными кадрами в ведомстве, и чтобы скрасить положение, дали возможность журналистам побеседовать с действующим разведчиком и опубликовать эту беседу на страницах одного из основных изданий страны. Анонимное интервью действующего сотрудника Департамента внешней разведки Эстонии корреспонденту Postimees появилось буквально через неделю после появления объявления.

В беседе, которая проходила по всем правилам конспирации, зашел разговор о вариантах приема на работу в Департамент внешней разведки, где объявление в газете тоже фигурирует: «Во-первых, есть возможность, если тебя рекомендует какой-то твой знакомый и ты получаешь приглашение. Во-вторых, можно самому предложить свою кандидатуру. И, в-третьих, можно ответить на объявление о приеме на работу».

Поделился эстонский разведчик и секретами работы за рубежом:«Работаем в одном направлении — разведка на человеческом уровне. Пытаемся получить от человека важную для Эстонской Республики информацию. Это как решение загадки, и основной загадкой является человек. Для начала нужно найти человека, который является загадкой. Потом необходимо его разгадать… Естественно, прежде всего, пытаются понять черты характера человека, его потребности и возможные слабости. Это долгий процесс, когда кого-то пытаются завербовать и понять, что работает в случае конкретного человека, а что нет. Все это требует времени. Это не так просто, как в кино».

Уточнение интервьюируемого о главных качествах сотрудников их ведомства прозвучало неубедительно и скорее оказалось похожим на оправдание: «Общей же чертой наших сотрудников является то, что это должен быть думающий человек. Если вы спросите, что является нашим основным спецсредством, то я отвечу — мышление. Без этого не справиться».

Еще в интервью газете Postimees сотрудник эстонской разведки рассказал, что в их деле нужно постоянно учитывать варианты, что тебя могут поймать. «Нужно придумывать разные способы, как этого избежать. Но да, в работе за рубежом постоянно присутствует риск. Для страны, на которую ты работаешь, ты — разведчик. Для обратной стороны ты — шпион, которого контрразведка пытается поймать», – отметил разведчик.

И этот ответ как раз и характеризует два дела, о которых шел рассказ выше — в них есть одна большая разница. Эстон Кохвер, кадровый разведчик и коренной эстонец — гражданин своей страны, а Сергей Лыхмус — россиянин, воспользовавшийся возможностью иметь дополнительно второй паспорт соседней страны. Именно поэтому спустя полтора месяца после суда Эстон Кохвер в результате обмена уже был дома, а вот Сергею Лыхмусу эстонская сторона очевидно помогать не собирается. Эстонские спецслужбы даже не признают того факта, что он собирал информацию по их просьбе или требованию. И надо понимать, что наказание за госизмену Сергею придется понести полностью, с отбыванием срока в стенах исправительного учреждения в родной стране.

Наверняка в ближайшие дни на страницах рупора эстонских спецслужб — газеты Postimees появится очередное оправдание «профессионализма и порядочности» эстонских разведчиков, где будет рассказано о коварстве российских органов безопасности, осуждающих невинных россиян. А «крик души» Сергея Лыхмуса так и останется не услышанным. И не будет на страницах эстонских изданий комментариев супруги осужденного, которая несколько лет будет вынуждена воспитывать детей в одиночку. А ей есть что сказать и о чем предупредить своих земляков…

http://www.segodnia.ru/content/237543 – цинк

История напомнила дело норвежского шпиона Фруде Берга, которого для шпионажа в России завербовали норвежские спецслужбы, которые отрицали факт вербовки даже тогда, когда Берг во всем сознался и рассказал, как был завербован. После этого по закрытым каналам спецслужб и была решена его судьба, после чего он вернулся в Норвегию и нелицеприятно отзывался о своих нанимателях, которые его кинули.

Судя по тому, что Лыхмусу дали 7 лет вместо положенных 20, он явно сотрудничал со следствием в интересах сокращения срока отсидки.

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