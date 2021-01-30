«Я всегда буду рядом»: Вдова Бориса Грачевского призналась, что ей очень сложно без мужа

30.01.2021, 19:22, Разное

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Екатерина Белоцерковская призналась, ей очень трудно без супруга. Вдова Бориса Грачевского возложила на могилу художественного руководителя «Ералаша» большой букет.

Екатерина Белоцерковская в своем личном микроблоге в социальной сети Instagram в Stories поместила снимок могилы Бориса Юрьевича. На кадре видно, на надгробье много цветов, а на самом верху лежит букет красных роз. Свою публикацию вдова Грачевского сопроводила словами: «Я всегда буду рядом…». 36-летняя актриса до сих пор не смирилась со смертью мужа и ходит на кладбище практически каждый день. На похоронах Белоцерковская твердила о вечной любви к покойному супругу и о своей не готовности связывать жизнь с иным мужчиной. Вдова творческого руководителя детского журнала «Ералаш» поделилась, пережить потерю ей помогает маленький наследник Филипп, родившийся в апреле 2020 года. Звездный отец мечтал видеть мальчика на сцене.

Источник: letidor.ru