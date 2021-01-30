 

Ольга Бузова намекнула, что ТНТ еще понадобятся экс-участники «ДОМа-2»

30.01.2021, 19:22, Разное
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Ольга Бузова стала гостьей программы «Вечерний Ургант» и пояснила телеведущему о планах телеканала ТНТ на экс-участников «ДОМа-2». По словам артистки, у продюсеров есть тайные намерения, которые она не может пока раскрыть.
Как выразилась Ольга Бузова, канал «занычил некоторых людей», так как они могут в будущем еще понадобится. Что именно будут делать бывшие участницы телестройки и когда, поющая телеведущая не пояснила Ивану Урганту. Многие поклонники «ДОМа-2» признались в том, что им очень не хватает регулярных выпусков проекта. Вероятнее всего, у продюсеров есть дальнейший план, но пока они его держат в секрете.

О закрытии «ДОМа-2», который был в эфире почти 17 лет, канал рассказал в конце прошлого года. Эта новость стала настоящей неожиданностью для поклонников проекта. Сама Ольга Бузова пришла на телестройку как участница, но спустя время стала ее лицом и в течение 12 лет вела программу вместе с Ксенией Бородиной. Поющая телеведущая призналась, что также скучает по этой работе и надеется, что у «ДОМа-2» еще будет будущее. Многие участники телестройки ранее рассказывали о том, что не представляют своей жизни за периметром.



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