Полина Гагарина в платье-бюстье повеселилась на вечеринке с Дмитрием Шепелевым

30.01.2021, 19:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Телеведущий Дмитрий Шепелел показал в микроблоге Instagram, как он провел время на вечеринке по случаю дня рождения Егора Рябчика, владеющего салоном красоты. Компанию на танцполе ему составила Полина Гагарина в серебристом платье-бюстье.

Наряд с эффектом мерцания и ниспадающими рукавами подчеркнул стройную фигуру певицы. Поклонники также обратили внимание на глубокое декольте и отметили, что Полина Гагарина в шикарной форме. Певица веселилась на танцполе, когда к ней подошел Дмитрий Шепелев. Несмотря на то, что недавно он лишился работы на телеканале ТНТ, он не выглядел расстроенным. В перерывах между танцами знаменитости сделали селфи, которым ведущий поделился в сторис.

После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым личная жизнь Полины Гагариной под пристальным вниманием. Ей приписывают романы с различными знаменитыми мужчинами, а журналисты пытаются выяснить, с кем она отдыхала на Мальдивах. В одном из интервью певица признавалась, что сейчас старается уделять как можно больше внимания детям. Для нее важно самостоятельно отвозить дочку Мию по утрам в детский сад, а сына Андрея – в школу.

Источник: yandex.ru