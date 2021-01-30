 

“Все блага, кроме свободы”. В Минюсте Украины рассказали о планах внедрения модельных тюрем

30.01.2021, 18:44, Новости дня
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В Украине могут появиться модельные тюрьмы, которые предусматривают другой подход к осужденным. Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 30 января.

“Необходимость что-то менять в системе назрела не просто давно, а очень давно. Просто нужно наконец-то с чего-то начинать. Мы сейчас пока занимаемся анализом: сколько наша идея с модельными тюрьмами будет стоить? Сколько в нее нужно вложить денег? Кроме того, мы должны понять: будет ли снижение уровня рецидива у заключенных, которые отбывали наказание немного в других условиях, нежели это происходит сейчас”, – сказала она.

По словам замминистра, основная идея модельной тюрьмы – “к заключенному персонал мест лишения свободы должен относиться по-другому, мягче”.

“У персонала есть свои обязанности. Если у них будет время и желание, если будет возможность, они по собственному желанию могут и поиграть в футбол с заключенными. Почему нет? Можно с заключенными вместе на одной кухне готовить пищу и даже посещать какой-либо виртуальный музей”, – объяснила Высоцкая.

Она отметила, что могут сделать так, “чтобы в модельной тюрьме человек проходил весь жизненный цикл такой, какой бы ему пришлось проходить на свободе”.

“Заключенные должны уметь планировать сами свои доходы и расходы. Заработал – получи все деньги на руки и распоряжайся ими. Что-то сэкономил – отложи на будущее. Модельное учреждение должно отличаться от нашей с вами жизни только тем, что заключенные вынужденно ограничены в пространстве. Все другие блага, которые есть у нас с вами, должны быть и у осужденных. Кроме свободы. Лишение свободы – это уже само по себе наказание. И все. Точка. Рано или поздно срок лишения свободы заканчивается. И вчерашним заключенным придется жить дальше рядом с нами”, – рассказала Высоцкая.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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