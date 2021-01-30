 

В Алжире начали вакцинировать население российским препаратом от COVID-19 “Спутник V”

30.01.2021, 18:44, Новости дня
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В Алжире начали кампанию по вакцинации населения от коронавирусной инфекции российской вакциной “Спутник V” в субботу, 30 января, сообщила арабская газета Asharq Al-Awsat.

Первую прививку получил 65-летний пенсионер в больнице города Блида, в 40 км к юго-западу от столицы Алжира. Именно в этом городе в марте прошлого года обнаружили первый в стране случай заражения коронавирусом.

Вакцину начнут вводить во всех регионах страны с воскресенья, 31 января. Кампания начнется с медицинских работников, пожилых людей и других уязвимых групп населения.

Первая партия российской вакцины прибыла в страну в пятницу в военный аэропорт Буфарик к западу от столицы Алжира. Власти страны не сказали, сколько прибыло доз вакцины. Ранее правительство заявило, что заказало первую партию из 500 тыс. доз. Власти страны ведут переговоры о приобретении вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, пишет газета.

Алжирцы разочарованы невыполненными обещаниями властей о скором начале вакцинации от COVID-19. Также растут опасения по поводу состояния здоровья президента страны Абдельмаджида Теббуна. Более месяца он лечится в неизвестной больнице Германии от побочных эффектов, вызванных COVID-19, отметило агентство Assosiated Press.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

На сегодня в Алжире зарегистрировано около 106,9 случаев заражения коронавирусом. Умерло от COVID-19 в этой стране более 2,8 тыс человек, а выздоровело 72,9 тыс. пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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