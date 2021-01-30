Украинский военный назвал «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу

30.01.2021, 18:40, Новости дня

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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».

«Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».

«Очень плохой сценарий», по его мнению, – это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.

Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна.

«Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.

Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно.

Жданов считает, что в 20201 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».

Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.

В ноябре 2020 года МЧС РФ направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.