В Ленобласти запланировали запустить карту «Тройка»

30.01.2021, 18:40, Новости дня

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Карта «Тройка» появится в Ленинградской области. Планируется, что проект будет реализован уже в этом году, сообщил департамент транспорта Москвы.

Отмечается, что правительство Ленобласти и Москвы договорились об этом в ходе рабочей встречи.

«Москвичи и жители других регионов, где появится карта «Тройка», смогут пользоваться городским транспортом Ленобласти», – сообщило ведомство в своем Telegram.

Отмечается, что поездки жителей Ленинградской области будут дешевле, а также они смогут пользоваться программой лояльности и городскими сервисами.

По словам главы транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова, с начала запуска проекта СберТройка осенью 2020 года в регионах, где он внедрен, увеличилась прозрачность поездок, а пассажиры смогли пользоваться программой лояльности и пополнять карту онлайн через личный кабинет приложения.

«Теперь жители Ленинградской области получат весь функционал столичной билетной системы, которая была признана лучшей в мире. При этом, все тарифы на проезд регион устанавливает сам», – сказал Ликсутов.

Ранее первый замглавы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова заявила, что в Московской области в скором времени планируется запустить карту «Тройка», объединенную карту «Стрелка + Тройка» намерены запустить в сентябре.