 

Заведениям в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

30.01.2021, 18:40, Новости дня
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Власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Рекомендуем заведениям общественного питания приостановить работу с 11:00 до 19:00 воскресенья», – сказал он «Интерфаксу».

При этом он подчеркнул, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер.

«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре… и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Он также сообщил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было. Немерюк отметил, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы на фоне незаконных акций нормальная практика.

«Регулярно при крупных мероприятиях они закрываются. Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли власти компенсировать временное закрытие предприятий в центре города.

Представитель власти уточнил, что рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые условно находятся в 100-метровой зоны от Лубянки. «Но четкой границы здесь нет, это они пусть на свое усмотрение принимают решение», – отметил Немерюк.

Он также сообщил, что проверок соблюдения рекомендаций по закрытию заведений общепита в центре Москвы не будет.

Кроме того, представитель власти заявил, что заведения в центре Москвы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут начать работу.

«С 11.00 до 19. А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью», – добавил он.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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