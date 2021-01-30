По большому счету

30.01.2021, 18:36, Разное

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Компания, близкая к Ротенбергам, реконструирует в Нижнем Новгороде парк за 3,7 млрд рублей. С этим проектом может быть связано самоубийство журналистки Ирины Славиной.

Концепция павильона в парке «Швейцария»Пролог

У обочины шестиполосного проспекта Гагарина зажигается фонарик. Следом — еще один. Потом еще. Три десятка фонариков напротив входа в один из самых больших парков Нижнего Новгорода — «Швейцарию».

Нижегородцы выходят к дороге у парка каждый вторник. Уже полгода, с 21 июля. В сильные морозы — по 20–30 человек, в теплое время — по 200–400. Молча стоя с фонариками, они протестуют против «благоустройства» парка: к грядущему 800-летию Нижнего в «Швейцарии» хотят проложить дорожки, построить коворкинги, детские площадки — словом, осовременить. Протестующие требуют «просто оставить городу лес».

— Этот парк старше, чем город Горький, — говорит стоящая в живой цепи нижегородский гид Ирина Потрикеева. — Посмотрите: все, что нас сейчас окружает — Приокский район, дома, дороги, медицинский институт, — это не Нижний Новгород, это все было построено в Советском Союзе, в Горьком. Но «Швейцария» — исключение. Парк был заложен в 1903 году детьми-гимназистами. Потом молодожены сажали здесь фамильные деревья. Мы — дети тех, кто обустраивал этот парк.

Живая цепь нижегородцев. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Чтобы понять значимость «Швейцарии» для Нижнего Новгорода, достаточно взглянуть на фотографии. 380 гектаров зелени вдоль Оки. Протоптанные по холмистому берегу дорожки. Лисы. И все это — не выходя из города.

15 июля прошлого года парк закрыли. В него заехала строительная техника. На благоустройство «Швейцарии» московская компания «ЕКС» получила колоссальные деньги — 3,74 млрд рублей. Нижегородцы пошли протестовать.

В репортаже из первой «живой цепи» главред KozaPress Ирина Славина писала: «Власти решили «освоить» в парке 4 млрд рублей, не считаясь с мнением экологов о недопустимости реализации подобных проектов на озелененной территории. Рытье траншей механизированным способом влечет за собой повреждение корней и гибель деревьев. При этом фирма, которой доверен нижегородский парк, уличена в картельном сговоре».

Через два с половиной месяца, после обысков со спиливанием дверей у нее и нескольких активистов, Ирина Славина совершила самосожжение.

Часть 1. ПроектЗемля комфорткласса

Впервые проект реконструкции «Швейцарии» нижегородцам представили еще в мае 2019 года. Тогда правительственные СМИ говорили о нем не иначе как о «Зарядье» по-нижегородски». В парке согласно проекту, разработанному московским архитектурным бюро «Космос», должны были появиться гигантская смотровая башня, линия электротранспорта, яхт-клуб. А для любителей природы (цитирую государственную «Нижегородскую правду») «оставалась зона на склоне».

Карта проекта с сайта «Швейцарии»

На общественные слушания проект выносили частями. В ноябре 2019 года в администрации Приокского района представили план по использованию земли: 25% парка предполагалось отдать под застройку. Директор департамента градостроительного развития Алла Коновницына в ответ на возмущения жителей заявляла, что «застройка» — это не строительство капитальных объектов, а благоустройство: дорожки и освещение.

Правда, 17 января 2020 года, на втором этапе слушаний, жителям начали показывать не только дорожки, но и кафе, коворкинги, музей, детские площадки. 29 января KozaPress сообщила:

городская дума Нижнего Новгорода изменила границы парка, изъяв из него (в том числе из середины) 3,5 га земли.

«Согласно документу изменение границ парка потребовалось для реализации проекта благоустройства, которым предусматривается строительство капитальных объектов, запрещенное законом в границах озелененной территории общего пользования», — писала Ирина Славина.

Вмешаться в ситуацию пришлось губернатору Нижегородской области Глебу Никитину: «Проектировщик и ответственные лица, по сути, провалили работу, — пояснил он. — Парковки, сомнительный бизнес, капитальные строения — ничего этого не будет, мы этого не допустим ни в коем случае».

Возымели ли слова губернатора эффект — сомнительно: сегодня в «Швейцарии» готовят бетонные фундаменты под строительство будущих объектов. СМИ и активисты заявляют, что такие фундаменты не могут быть некапитальными. Подрядчик уверяет, что «их можно будет разобрать».

Еще в прошлом году противники действующего проекта реконструкции объединились в попечительский совет.

— Самая большая проблема, что в парк заводят коммуникации: электричество, воду. Их ведут не только к будущим строениям, а раскидывают по всей территории парка. Вся «Швейцария» сейчас в траншеях, — говорит член попечительского совета Елена Латышева.

«Мы опасаемся, что летом чиновники торжественно откроют парк, он проработает пару лет, а потом кафе и читальни разберут и на их месте начнут возводить дома».

Елена Латышева над картой парка «Швейцария». Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— (продолжает) Есть капитальные фундаменты, есть коммуникации, а наши депутаты уже показали, что даже посреди парка можно легко «вырезать» участки земли и изменить их назначение. Это будут отличные дома комфорткласса в лесу рядом с Окой.

Доцент кафедры ландшафтной архитектуры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Ольга Воронина говорит, что, по ее оценкам, мощности подводимых коммуникаций для жилых домов хватит.

— В 2009 году наше бюро «Архиленд» разрабатывало по заказу мэрии концепцию развития «Швейцарии», — рассказывает она. — Тогда это была концепция, призванная подчеркнуть природную компоненту. Связать верхний уровень парка с нижним, с набережной, с помощью подъемников. Дать людям возможность зайти в урочище Слуда, которое находится на территории парка на склоне. Организовать горнолыжные трассы. Все исходило из акцентов на природных красотах. Нынешняя концепция — про другое. Она про урбанизацию, это городская застройка.

Ольга Воронина. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Отдельно жителей беспокоит, что им не дают контролировать ход благоустройства.

Вся территория «Швейцарии» сегодня обнесена забором, за которым дежурит охрана.

8 сентября двое активистов и журналист «Активатики» пробрались за ограждение.

— И нас тут же окружили охранники, — говорит Елена Латышева. — Десяти секунд не прошло. Я попыталась пройти мимо них. Потому что закон разрешает мне осуществлять общественный контроль. Но меня просто дернули и вернули на место. Охранники вызвали полицию. Их начальник Сергей Старшов сказал, что напишет на нас заявления о том, что у рабочих пропал инструмент.

Полиция за активистами действительно приехала. Их продержали в отделении больше двух часов, но в итоге отпустили без протоколов.

10 октября членов попечительского совета «Швейцарии» официально пригласили посмотреть на ход работ.

— Мы увидели, что у многих деревьев повреждена корневая система, увидели, что парк изъезжен бульдозерами, и главное — увидели «некапитальные» фундаменты из бетона и арматуры, — говорит Елена Латышева. — Информация обо всех нарушениях была отправлена в надзорные органы. 22 октября пришел ответ прокуратуры: «Проведение строительных работ на озелененных территориях общего пользования не установлено».

Сейчас в проекте благоустройства парка наличествуют: детский центр, кафе, хозблок, киоски, зимний сад, читальни, спортивный центр — 15 видов построек.

Ради них придется вырубить, по официальным данным, 500 деревьев.

Защитники «Швейцарии» опасаются, что количество вырубленных деревьев может оказаться больше: перед началом благоустройства их никто не пересчитывал.

— Подрядчик обещает произвести компенсационные высадки (1632 дерева. — И.Ж.). Но когда речь заходит о компенсации, нужно понимать: нельзя «компенсировать» двухлетним прутиком дерево, которое росло 50–70 лет, — говорит руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. — Во время инспектирования парка мы видели, что у многих деревьев повреждена корневая система. Значит, есть риск, что со временем они будут ослабевать и умрут. И их уже подрядчик компенсировать не станет. Кроме того, у коммуникаций, которые сейчас прокладываются по парку, есть охранная зона — два метра в обе стороны. И если дерево в этой охранной зоне умрет, в ней нельзя будет высадить новое.

Асхат Каюмов. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Не изучались и риски для краснокнижных животных и растений, отмечает Каюмов. Достоверно известно, что в парке живут шагреневая гусеница и черный слизень.

— Никто сейчас не может гарантировать, что коммуникации не прокладываются по ключевым местам их обитания.

Руководитель экоцентра согласен, что проект реконструкции парка очень похож на подготовку местности под строительство жилья. «Земля недалеко от центра города в зеленой зоне с водопроводом, канализацией, ливневкой, электричеством, даже с сигнализацией и видеонаблюдением. Инвесторы сами будут рваться сюда, — говорит Каюмов. — Допустят их в «Швейцарию» или нет — будет зависеть от жесткой природоохранной позиции городской администрации и городской думы. Но мы уже видели, как они с легкостью 3,5 гектара взяли и из парка вырезали».

Официально

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода «Новой газете» заявили, что необходимость благоустройства «Швейцарии» была вызвана состоянием парка.

«Парк, который десятилетиями был излюбленным местом отдыха горожан, в последние годы, к сожалению, пришел в запустение. Заросли дорожки, обветшали павильоны. Из-за отсутствия освещения «Швейцария» стала одним из самых криминогенных мест в Приокском районе. Мало кто рисковал зайти вглубь парка в темное время суток», — заявили в пресс-службе администрации.

В криминальных сводках Нижнего Новгорода «Швейцария» фигурирует не чаще других локаций. В декабре 2019-го здесь произошла пьяная драка со смертельным исходом. В 2017 году в парке на женщину напал насильник, причем утром. Нужно ли ради избавления от неадекватов избавлять города от лесопарков?

Об урбанизации парка в администрации говорят так: «На территории появятся павильоны для предоставления различных услуг гостям парка и создания комфортного времяпрепровождения. Особенности рельефа парка вызывают необходимость создания дополнительного укрепления основания некоторых некапитальных павильонов». Несколько раз в ответе администрации подчеркивается, что строения будут хоть и с фундаментом, но — некапитальные.

При этом в администрации справедливо отмечают, что кафе в парке были и раньше, но теперь они «будут более современными и «цивилизованными», рассчитанными на разные группы населения».

Что касается недовольства горожан, то в администрации заявляют, что провели опрос и недовольных благоустройством оказалось немного — лишь около 3% респондентов. Сколько человек участвовало в опросе, их возраст и род деятельности — не уточнили.

Источник «Новой газеты», знакомый с проектом реконструкции, заверил, что в «Швейцарии» появится «всего три объекта, из-за которых нужно будет вырубить лес», в остальном будут «благоустроены» поляны и модернизирована уже существующая инфраструктура.

Модель оранжереи с сайта парка «Швейцария»Часть 2. «Швейцарский» счет

Отдельная тема в благоустройстве «Швейцарии» — прайс. За 3,7 млрд рублей будет реконструирована не вся территория парка (380 га), а только верхняя часть крутого берега Оки, прилегающая к городу, — 52 га. Для сравнения: за ту же сумму Сергей Галицкий с нуля, на пустыре, построил свой парк «Краснодар» (ему даже деревья туда пришлось закупать).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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