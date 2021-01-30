Ученые назвали наиболее эффективный метод ведения спора

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30.01.2021, 18:28, Разное
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Немецкие и американские исследователи назвали метод ведения спора, который они считают самым эффективным. Для того чтобы это выяснить, они провели совместными усилиями социальный эксперимент.
Сотрудники Университета Северной Каролины, а также их коллеги из Университета Кобленца-Ландау пришли к выводам, что когда оппоненты оперируют фактами, это не приводит к ожидаемому результату. Оказалось, что больший вес имеет личный опыт испытуемых.

В ходе эксперимента две группы добровольцев должны были спорить друг с другом. При этом исследователи задали ряд выбранных тем, основными из которых была политика. До того как началось исследование, респонденты сказали, что будут оперировать во время дискуссии фактами. В ходе испытания оказалось: больший успех в споре имели те участники, которые ориентировались на личный опыт.

Кроме этого, группа ученых проанализировала многочисленные комментарии в соцсетях и видеоблогах YouTube. Были выбраны острые темы, такие как аборты, смертная казнь и выборы в США. Выяснилось, что пользователи больше были расположены к тем, кто опирался и делился личным опытом или переживаниями. Намного хуже ситуация обстояла с теми комментаторами, которые пытались обращаться к сухой статистической информации или научным фактам.

Источник: inforeactor.ru



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