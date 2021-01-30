Ученые рассказали о преимуществах ледниковой воды перед дождевой

30.01.2021, 18:28, Разное

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Зарубежные исследователи дали интервью одному из изданий, в котором рассказали о существенных различиях в составе дождевой и ледниковой вод. В частности, исследователи остановились на показателях чистоты обоих видов жизнеобеспечивающей жидкости.

Отправной точкой комментария ученых стала мировая тенденция к снижению запасов пресной воды и, как следствие, необходимости поиска других источников для получения питьевой воды. В качестве альтернативных вариантов специалисты рассматривали дождевую воду и воду из ледников. При этом они напомнили, что дождь является явлением, образующимся в результате циклического перемещения водных масс на Земле. После конденсации водного пара в атмосфере из облаков падают капли, представляющие собой дистиллированную воду, лишенную таких компонентов, как минеральные соли, органические вещества либо другие примеси, выпаренные в процессе естественной дистилляции. Однако по мере полета капель к поверхности Земли последние насыщаются взвешенными в атмосфере микрочастицами и растворенным газом. В малонаселенных местах планеты наличие вредных компонентов в воздухе сравнительно мало, но в мегаполисах и промышленных городах атмосфера весьма богата разными соединениями, в том числе такими опасными, как оксиды азота и серы.

В то же время совокупность высокогорных ледников и айсбергов сформировалась большей частью в очень давние времена, когда загрязнение планеты было минимальным. Впрочем, по мнению экспертов, данный фактор вовсе не является единственным, свидетельствующим в пользу ледниковой воды. Дело в том, что рост ледников происходит за счет атмосферной влаги, выпадающей на поверхность в виде снега, а не дождя. При этом кристалличность структуры замерзшей влаги не позволяет вредным частицам насыщать её по пути. Кроме того, ледники находятся в очень удаленных от людей местностях, имеющих в настоящее время более чистую атмосферу.

Резюмируя вышеизложенные аргументы, исследователи сделали вывод о том, что в качестве перспективного ресурса пресной воды ледниковая вода является более предпочтительной, чем дождевая.

Источник: www.popmech.ru