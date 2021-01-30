 

Павел Деревянко появился на публике с новой возлюбленной через месяц после развода

30.01.2021, 18:28, Разное
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На вручении премии «Золотой орел» актер Павел Деревянко появился в компании высокой стройной блондинки. Он вывел в свет новую возлюбленную через месяц после развода с супругой Дарьей, с которой прожил девять лет.
Павел Деревянко представил свою спутницу журналистам как «чемпионку по бальным танцам всея Руси». Однако выяснилось, что Алена Иванова только пару раз танцевала с Никитой Бровко на сцене. По словам близкой подруги новой возлюбленной актера, она переехала в столицу из Новосибирска. Муж блондинки был весьма состоятельным человеком, поэтому она имела водителя, помощницу по дому и наслаждалась путешествиями по миру. Как заявила приятельница, Алена Иванова и в Москве продолжает вести прежний образ жизни. Недавно она была на горнолыжном курорте в Куршевеле, а также в Испании и Швейцарии.

Несмотря на то, что Павел Деревянко был официально женат, у них с супругой были свободные отношения. Дарья подарила актеру двоих детей, а под одной крышей как традиционная семья они прожили только несколько лет. До этого они разрешали заводить друг другу романы на стороне.



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