 

В России задержали главного редактора “Медиазоны”

30.01.2021, 17:52, Новости дня
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В Москве на выходе из дома задержали главного редактора “Медиазоны” Сергея Смирнова. Силовики ждали его в подъезде, когда мужчина вышел гулять с сыном, сообщает “Медиазона”.

Смирнову вменяют ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (участие в акции, повлекшее создание помех транспорту). Сам журналист утверждает, что в день протестов 23 января был дома.

Издание “Медиазона” освещает события в среде судебных и правоохранительных органов России, ее пенитенциарной системе, а также случаи преследований россиян за их политические взгляды.

Задержание Смирнова произошло за сутки до объявленных сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального акций протеста.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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