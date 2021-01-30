 

На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое украинских военных

30.01.2021, 17:52, Новости дня
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Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела боевиками на Донбассе, их состояние стабильное, сообщила 30 января в Telegram пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Обстрел произошел около 13.00 возле населенного пункта Марьинка (Донецкая область). Военным предоставили медицинскую помощь.

Украинская сторона ввела “режим тишины” и направила соответствующую ноту мониторинговой миссии ОБСЕ, подчеркивается в сообщении делегации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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