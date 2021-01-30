«У Николая II тоже был дворец и мы прекрасно помним, чем это закончилось»: историк предупредил элиты об опасности роскоши

30.01.2021, 17:51, Разное

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Историк и журналист Николай Сванидзе провел исторические параллели между Владимиром Путиным и последним российским императором. По мнению историка, стремление правителей к шикарному образу жизни и игнорирование нужд простых людей ведет страну к разрухе, нищете и революции. Такой вывод он сделал в своей авторской передаче «Невыученные уроки».

«Мне кажется, мы снова стали забывать историю. Память у нашего народа короткая. Если вы 20 лет сидите на троне и всё, извините меня, гребёте под себя, не обращая внимание на то, что происходит вокруг, то вы плохо кончите. История движется по кругу и не раз это доказала. Знаете, был такой Николай II? Последний правитель Российской империи. Любил вкусно покушать за счет народа, а после обеда пострелять ворон. У него, кстати, тоже был дворец и мы прекрасно помним, чем это закончилось. Праздная жизнь его до могилы довела. Проиграл войну, проспал революцию, а потом пришли большевики и с ним жестоко разобрались. После чего Россия погрузилась на 70 лет во тьму», — сказал историк.

Историк призвал власти как можно скорее избавиться от дворца, чтобы не нагнетать народные волнения. Наилучшим вариантом он счел полный снос строения или его полную продажу западным инвесторам.

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