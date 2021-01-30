 

«У Николая II тоже был дворец и мы прекрасно помним, чем это закончилось»: историк предупредил элиты об опасности роскоши

30.01.2021, 17:51, Разное
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Историк и журналист Николай Сванидзе провел исторические параллели между Владимиром Путиным и последним российским императором. По мнению историка, стремление правителей к шикарному образу жизни и игнорирование нужд простых людей ведет страну к разрухе, нищете и революции. Такой вывод он сделал в своей авторской передаче «Невыученные уроки».

«Мне кажется, мы снова стали забывать историю. Память у нашего народа короткая. Если вы 20 лет сидите на троне и всё, извините меня, гребёте под себя, не обращая внимание на то, что происходит вокруг, то вы плохо кончите. История движется по кругу и не раз это доказала. Знаете, был такой Николай II? Последний правитель Российской империи. Любил вкусно покушать за счет народа, а после обеда пострелять ворон. У него, кстати, тоже был дворец и мы прекрасно помним, чем это закончилось. Праздная жизнь его до могилы довела. Проиграл войну, проспал революцию, а потом пришли большевики и с ним жестоко разобрались. После чего Россия погрузилась на 70 лет во тьму», — сказал историк.

Историк призвал власти как можно скорее избавиться от дворца, чтобы не нагнетать народные волнения. Наилучшим вариантом он счел полный снос строения или его полную продажу западным инвесторам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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