Бывший канцлер ФРГ вступился за «Северный поток – 2»

30.01.2021, 17:48, Новости дня

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отверг критику в адрес «Северного потока – 2», отметив, что нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии.

«Если американская политика будет определять, как нам осуществлять энергетическую политику, то куда это приведет? США не могут нам предписывать – к тому же не без собственных интересов – какой газ нам использовать», – сказал Шредер, который является председателем совета директоров «Роснефти», а также возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG, передает ТАСС со ссылкой на газету Rheinische Post.

По его словам, США хотят продавать свой собственный фрекинговый газ в Германию, «однако он неэкологичный, дорогой и по качеству хуже трубопроводного».

«Если мы остановим строительство [«Северного потока – 2»], то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим», – сообщил экс-канцлер ФРГ. Он отметил, что газопровод «должен обеспечить энергетическую безопасность следующих поколений», поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

Шредер также рассказал, что распространенное среди немцев мнение о «Северном потоке – 2» отличается от того, «что часто пишут печатные СМИ». По подчеркнул, что «нападки на Россию не являются мнением большинства» в Германии. По его словам, Запад должен видеть в РФ «не противника, а потенциального партнера». Социал-демократ добавил, что РФ «является важным партнером в экономике и политике».

Ранее МИД РФ призвал ЕС устоять перед шантажом со стороны США по «Северному потоку – 2».

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.