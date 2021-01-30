На устройствах с Windows 10 теперь можно запускать по несколько Android-приложений

30.01.2021, 17:46, Новости дня

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Напомним, что функция запуска разработанных для ОС Android приложений появилась в системе Windows 10 совсем недавно. Разработчик сообщил о ней только в прошлом году. Однако уже сейчас специалисты Microsoft расширили возможности своей операционки в данном вопросе.

В частности, источники из Microsoft сообщают, что в последнем обновлении обеспечена возможность запускать на «десятке» сразу по несколько приложений для Android.

По мнению экспертов, это отличная новость для пользователей, которые одновременно используют ПК с ОС от Microsoft и мобильные устройства на Android. Проблему совместимости можно считать почти решенной. Необходимо использовать приложение «Ваш телефон» для настроек.