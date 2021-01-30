Ученые нашли в Аргентине останки самого крупного динозавра на планете

30.01.2021, 17:36, Разное

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Недавно во время раскопок аргентинские археологи обнаружили останки динозавра, являвшегося, по предварительным данным, самой крупной древнейшей рептилией на планете. По информации исследователей, ориентировочная масса животного составляла около 60 тонн.

По найденным элементам скелета, включающим в себя позвонки и тазовые кости, исследователи предположили, что рептилия была одним из представителей вида зауроподов – растительноядных гигантов, имевших невероятно длинную шею и крошечную голову. Изначальной версией была принадлежность животного к андезаврам, достигающим 18 метров в длину. Однако данная теория почти сразу была исключена из-за огромных габаритов найденных костей. По всей видимости, найденный великан превосходил по размеру даже патаготитана, ранее считавшегося самым крупным представителем класса вымерших динозавров. К слову, данный гигант, имевший в длину 31 метр, найден был также на аргентинской земле еще в 2014 году. Примечательно, что, по словам археологов, зауроподы, обладавшие весьма продвинутыми адаптивными способностями, умудрялись вполне мирно сосуществовать друг с другом, даже несмотря на огромное количество съедаемой растительности ежедневно. Как полагают ученые, такая тенденция объяснялась некоторой избирательностью разных видов к пище: одни поедали листву с деревьев, другие же предпочитали кустарники или водную растительность.

Специалисты отметили, что упомянутый вид динозавров имел повышенную скорость роста, объясняемую особым физиологическим свойством – тахиметаболической эндотермией. Таким образом, зауроподы неуклонно увеличивались в размерах, что, в свою очередь, породило появление очень крупных динозавров-хищников, одним из которых является рептилия, названная учеными “машиной убийства” – аллозавр.

Источник: www.province.ru