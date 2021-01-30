Ученые рассказали о смертельной опасности ежедневного поедания яиц

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30.01.2021, 17:36, Разное
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Ученые из Университета Южной Австралии и Университета Катара, а также Китайского медицинского университета установили связь между употреблением яиц и развитием диабета. Отрицательное влияние продукта на организм более характерно для женщин, чем для мужчин.
Специалисты в области здравоохранения из клиники Майо ранее рассказывали, что ежедневное употребление яиц в количестве до 7 штук здоровыми людьми не причиняет вреда для организма, однако новое исследование опровергло эту информацию. По словам ученых, подобное количество яиц в рационе способно повысить вероятность возникновения болезней сердца с последующим летальным исходом. Более того, поедание даже одного яйца в день повышает риск развития диабета на 60%. Подобное влияние продукта обусловлено содержанием в нем холестерина.

Представители Всемирной организации здравоохранения подчеркивают: «яичная норма» составляет 2-3 штуки в неделю. По мнению диетолога Анны Коробкиной, если у человека не нарушен липидный обмен, то можно немного отступить от правила ВОЗ, увеличив количество продукта до четырех-пяти в неделю.

Источник: yandex.ru



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