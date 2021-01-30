 

Документальный фильм о покойной Юлии Началовой вызвал негодование у многих поклонников

30.01.2021, 17:36, Разное
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Родные и PR-директор покойной Юлии Началовой к ее 40-летию выпустили документальный фильм об артистке. Лента обещает рассказать «подлинную историю» исполнительницы, но у поклонников ее творчества она вызвала негодование.
После просмотра фильма многие фанаты сошлись на том, что Анна Исаева и родители певицы обнародовали слишком много личной информации, которую сама Юлия Началова предпочла скрыть. Например, в ленте звучат голосовые сообщения, которые артистка отправляла своему PR-директору из клиники, когда была тяжело больна. Звезда не хотела, чтобы поклонники и коллеги знали о ее реальном состоянии. Юлия Началова была уверена, что в скором времени выздоровеет, поэтому публиковала в соцсетях посты и врала, что она находится в Риме. Певица просила, чтобы Анна Исаева придерживалась ее версии и опровергала информацию журналистов о госпитализации.

Кроме этого, создатели документального фильма подробно рассказали о личной жизни покойной Юлии Началовой. Первого мужа – музыканта Дмитрия Ланского – обвинили в том, что из-за него певица экстремально похудела и отказывалась от еды. У нее диагностировали анорексию, в результате чего развился диабет, который в будущем превратился в смертельную диабетическую гангрену. Также в картине описана битва звезды с хоккеистом Александром Фроловым за квартиру и ее сложные отношения с футболистом Евгением Алдониным, которому она подарила дочь Веру.



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