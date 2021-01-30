 

Мишустин подписал указ об увеличении соцвыплат россиянам

30.01.2021, 17:22, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в субботу указ об индексации социальных выплат россиянам, которая проводится ежегодно 1 февраля. Они будут увеличены на 4,9%.

Повышение коснётся выплат финансовой помощи для людей с ограниченными возможности, ветеранам, обладателям звания Героя России, а также гражданам, пострадавшим на производстве и в результате взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Помимо этого будут проиндексированы некоторые виды выплат для семей с детьми.

В правительстве отметили, что с 2018 года механизм повышения выплат основывается на фактическом индексе роста потребительских цен за предыдущий год. Представители кабмина также сообщили, что в 2021 году на социальные выплаты планируется выделить 435 миллиардов рублей.

Ранее депутаты “Справедливой России” внесли в Государственную Думаю России законопроект о дополнительной ежегодной индексации пенсий на величину инфляции или больше. Кроме того, документ предполагает возвращение индексаций выплат работающим пенсионерам. Помимо этого парламентарии предложили выплатить им компенсацию за те последние пять лет, когда их пенсии не повышались. Стоит отметить, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин также заявил о готовности рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.



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