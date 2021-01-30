 

В ФБР заявили, что перед штурмом Капитолия неподалеку от него заложили две самодельные бомбы

30.01.2021, 16:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Возле офисов Демократической и Республиканской партий США неподалеку от Капитолия были заложены две самодельные бомбы в ночь перед штурмом здания Конгресса США. Об этом заявило Федеральное бюро расследований, сообщает CNN.

ФБР обновило информацию о розыске минера. В объявлении указано, что бомбы были заложены между 19.30 и 20.30 5 января.

Бомбы были около 20 см в длину, сделаны из оцинкованной стали. К ним был прикреплен таймер. Правоохранители их безопасно ликвидировали.

Награда за информацию о человеке или людях, ответственных за установку бомбы, увеличена до $100 тыс. Ранее она составляла $75 тыс.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в Вашингтоне взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. Теперь импичмент должен рассмотреть Сенат, хотя Трамп с 20 января не является президентом страны.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / FAZ – в Словении вернули статую Меланьи Трамп — в этот раз огнестойкую

27.01 / Эксперт посоветовал, как лучше искать утерянный смартфон

06.11 / В Париже ограбили квартиру саудовской принцессы

21.09 / Водитель Infiniti сбил троих пешеходов в Москве

13.08 / Харламов призвал Лукашенко остановить жесткое подавление акций

16.12 / Канадские ученые рассказали, что такое одиночество

30.11 / Россия усиливает свое присутствие в результате событий в Беларуси и Нагорном Карабахе – генсек НАТО

14.09 / Российских силовиков на границе с Беларусью вернут в места постоянной дислокации – Песков

19.10 / Кучер: Считаю Кернеса своим учителем. Даже тренером

08.08 / Марка Toyota официально показала обновленный RAV4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска