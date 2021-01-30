В ФБР заявили, что перед штурмом Капитолия неподалеку от него заложили две самодельные бомбы

30.01.2021, 16:58, Новости дня

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Возле офисов Демократической и Республиканской партий США неподалеку от Капитолия были заложены две самодельные бомбы в ночь перед штурмом здания Конгресса США. Об этом заявило Федеральное бюро расследований, сообщает CNN.

ФБР обновило информацию о розыске минера. В объявлении указано, что бомбы были заложены между 19.30 и 20.30 5 января.

Бомбы были около 20 см в длину, сделаны из оцинкованной стали. К ним был прикреплен таймер. Правоохранители их безопасно ликвидировали.

Награда за информацию о человеке или людях, ответственных за установку бомбы, увеличена до $100 тыс. Ранее она составляла $75 тыс.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в Вашингтоне взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. Теперь импичмент должен рассмотреть Сенат, хотя Трамп с 20 января не является президентом страны.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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