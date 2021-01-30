Украинец Прима выиграл “золото” чемпионата Европы по биатлону

30.01.2021, 16:58, Новости дня

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Украинец Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Об этом сообщила Федерация биатлона Украины.

Спортсмен обошел чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды и норвежца Хаварда Богетвейта на 12,5 секунды, они заняли соответственно второе и третье места.

Для Примы это вторая победа в карьере в официальных международных стартах. Первая была одержана также на чемпионате Европы десять лет назад – в индивидуальной гонке в Риднау-валь-Риданна, Италия.

Еще один украинец Богдан Цымбал финишировал 17-м, а Артем Тищенко оказался на 21 месте.

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