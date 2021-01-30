 

Нацкомиссия Украины снизили тарифы на распределение газа для 13 операторов

30.01.2021, 16:58, Новости дня
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30 января Национальная комиссия, осуществляющая в Украине государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов. Об этом проинформировал сайт комиссии.

“Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем”, – говорится в сообщении.

В список операторов, которым снизили тарифы на газораспределение, попали компании “Гадячгаз”, “Закарпатгаз”, “Ивано-Франковскгаз”, “Лубныгаз”, “Мелитопольгаз”, “Николаевгаз”, “Полтавагаз”, “Тернопольгаз”, “Тысменицагаз”, “Уманьгаз”, “Харьковгаз”, “Черновцыгаз” и “Газовик”.

“Согласно принятому решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 м³ в месяц без НДС”, – объяснили в НКРЭКУ.

Такого снижения тарифа ранее ожидали в Кабинете Министров.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 25 января недовольные приходили к Офису президента в Киеве.

26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за текущий месяц украинцам не будут начислять штрафы и пеню за газ и тепло.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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