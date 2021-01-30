Названы продукты для избавления от жира на животе

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30.01.2021, 16:54, Новости дня
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Британские диетологи назвали продукты, способствующие избавлению от жира на животе, отметив, что в первую очередь следует употреблять высокобелковую пищу – в частности, рыбу и яйца, пишет Express.

Прежде всего специалисты рекомендуют есть тунец, поскольку среди других видов рыбы он наиболее диетический и содержит мало жира, передает РИА «Новости».

Другим важным продуктом, который стоит включить в рационе, должны стать яйца. Согласно исследованиям, люди, употреблявшие на завтрак яйца, смогли сбросить на 65 процентов больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Эксперты связывают такой результат со способностью яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.

По возможности необходимо включить в диету ягоды, например, клубнику, малину и чернику, поскольку они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.

Также британские диетологи советуют употреблять арбузы, богатые ликопином, поскольку он повышает уровень аргинина – аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.

Ранее врач-диетолог Анна Коробкина рассказала, что между приемами пищи необходимо делать промежутки от трех часов, иначе даже простое яблоко в качестве перекуса может стать причиной развития сахарного диабета.



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