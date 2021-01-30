Путин обсудил с Алиевым работу российско-турецкого мониторингового Центра

30.01.2021, 16:54, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», – говорится в сообщении.

Президенты выразили надежду что работа центра поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов РФ и Азербайджана и премьер-министра Армении. «Кроме того, обсуждались вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества», – отмечается в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы сообщил, что российско-турецкий мониторинговый центр в Агдамском районе начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Затем по итогам переговоров в Кремле российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.