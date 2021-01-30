В Париже началась акция протеста против закона о глобальной безопасности

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30.01.2021, 16:54, Новости дня
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Очередная акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» началась на площади Республики в Париже, сообщили СМИ.

В этот раз формат мероприятия отличается от традиционного, шествия не запланировано. В разных местах площади звучит музыка, прибыл музыкальный коллектив барабанщиков. Неподалёку от них пританцовывала толпа молодых людей под другие композиции, доносящиеся из колонки. Кто-то из участников «вечеринки» принёс плакат: «Free party is not a crime» («Свободная вечеринка – это не преступление»), передает РИА «Новости».

К проведению акции призвала инициативная группа, в которую входят несколько журналистских профсоюзов, анонсировав участие представителей ряда организаций и артистов.

В конце 2020 года во Франции вспыхнули протесты, после того, как парламент поддержал в первом чтении статью, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штраф в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».



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