Умные очки Xiaomi помогут справиться с головной болью и депрессией

30.01.2021, 16:52, Новости дня

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Китайская компания Xiaomi запатентовала новую технологию, предназначенную для создания умных очков нового типа. По словам экспертов, теперь смарт-гаджеты смогут помочь своим владельцам избавиться от головной боли и даже справиться с депрессивным состоянием.

Для того чтобы обеспечить такие функции, в умных часах будут установлены приборы, излучающие инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, издающие слабые звуковые сигналы. Также для достижения цели используются электромагнитные волны.

В патентной документации весь этот комплекс назван световой терапией. Данный способ воздействия на головной мозг одобрен медициной. Однако специалисты прогнозируют, что он еще станет предметом споров в среде экспертов и аматоров.