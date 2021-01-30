 

Алика Смехова вспомнила о совместной работе с Василием Лановым

30.01.2021, 16:42, Разное
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Актриса Алика Смехова вспомнила о совместной работе с коллегой по цеху Василием Лановым. Вместе с народным артистом ей выпала честь играть в фильме «Падение».
Киноработа снималась в 1993 году, в тот период Алика Смехова была выдающейся актрисой. Она счастлива, что смогла поработать на одной площадке с талантливым Василием Лановым. Совместные съемки Смехова вспомнила с теплотой и трепетом. Опытный на то время артист давал дельные советы, касающиеся актерского мастерства.

Спустя время Алика Смехова и Василий Лановой играли вместе еще в одном фильме. Актрису поражало умение народного артиста держаться. В процессе работы на площадке Лановой всегда был спокоен и никогда не суетился, пишет «Глобал.МСК».

Смехова признала, что уходит целая эпоха. Она выразила соболезнования родственникам и близким Василия Ланового.

Напомним, народный артист СССР скончался в результате последствий коронавирусной инфекции 28 января. Первые признаки заболевания он заметил 1 января, уже на следующий день ему пришел положительный результат теста на COVID-19. Врачи госпитализировали Ланового с поражением легких в 5%, но внезапно ему стало хуже. Актер попал в реанимацию, где впоследствии скончался.



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