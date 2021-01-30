Леонид Куравлев уехал в деревню и перестал поддерживать прежние связи

30.01.2021, 16:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярный советский и российский актер Леонид Куравлев уехал жить в деревню и перестал поддерживать связь с прежними знакомыми. Уже долгое время знаменитость не появляется в новых проектах и на телевизионных передачах.

Соседи Леонида Куравлева некоторое время назад потеряли с ним связь. Они только знают, что актер переехал на постоянное место жительства в деревню. Многие считают, что Куравлев потерял смысл жизни после того, как скончалась его супруга Нина Васильева. Жена артиста, работавшая преподавателем в одной из московских школ, умерла в 2012 году. С того времени кинодеятель буквально замкнулся в себе.

Актриса Людмила Цветкова отметила, что Куравлев обладает уникальной лебединой верностью, которая на сегодняшний день – большая редкость. За ним никогда никто не замечал каких-либо амурных интриг. Очень часто мужчины–актеры стремятся показать себя публике, рассказать о достижениях. Что касается Куравлева, то для него всегда на первом месте была семья. Цветкова назвала коллегу по цеху порядочным человеком и настоящим мужчиной.

Друзья Леонида Куравлева уверены, что он стал вести затворнический образ жизни. Все помнят о нем, но никто не может его найти, пишет портал «Глобал.Мск».