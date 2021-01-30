Погряз в долгах: За Давидом Манукяном начали охотиться судебные приставы

30.01.2021, 16:42, Разное

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Появилась информация о том, что за блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном начали охотиться судебные приставы. Оказалось, артист погряз в больших долгах. Установлено, что дорогостоящий автомобиль люкс-класса не принадлежит бывшему возлюбленному Ольги Бузовой.

История с задолженностью Давида Манукяна тянется уже шестой год. В 2015 году будущий блогер подписал договоры с риелторами, от которых получил порядка миллиона рублей за жилье в строящемся доме. Во всех официальных документах Манукян был указан в качестве застройщика, но в результате люди, отдавшие деньги, недвижимость не получили.

Позже в деле появились новые обстоятельства: оказалось, что жилплощадь перепродали другому человеку. В суде проводились различные разбирательства, в итоге служители Фемиды заняли сторону риелторов. Манукяна обязали погасить все долги, сейчас рассматриваются варианты разрешения сложившейся ситуации.

Тем не менее, данная информация не может считаться подтверждённой, так как сам артист не сделал официального заявления на этот счёт.

Давид Манукян несколько дней назад расстался с ведущей Ольгой Бузовой. Пара встречалась около полутора лет. Звезда «Дома-2» обвинила блогера в рукоприкладстве и изменах. Сам же Давид Манукян пока не давал никаких комментариев на эту тему, пишет портал «Глобал.Мск».