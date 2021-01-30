 

Мнение: Почему они не любят велосипедистов?

30.01.2021, 16:34, Разное
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Есть очень дурные псы, которые не любят велосипедистов.

Силовики, похоже, тоже не любят велосипедистов.

23 января в Санкт-Петербурге, оказывается, избили велосипедиста. Вот видеозапись, на которой группа гаденышей бьет уже лежачего велосипедиста.

Увидев эту видеозапись, вспомнил другого велосипедиста, которого так же избили гаденыши в погонах. Произошло это в августе 2019-го. На записи четко видно, как мужик, прикинувшийся велосипедистом, цинично мешает мирной полиции устроить на бульваре массовый беспорядок. За что и поплатился…

Не сомневаюсь, что гаденышей,  которые 23 января в Санкт-Петербурге били лежачего велосипедиста,  не накажут… Или я напарсно не сомневаюсь?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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